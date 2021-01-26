Kayseri'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de Süleyman Ö. idaresindeki 38 AB 032 plakalı özel halk otobüsü, Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi'nde, Nedim K. yönetimindeki 38 AEN 168 plakalı otomobille çarpıştı.

AA'da yer alan habere göre, çarpışmanın ardından öndeki 4 otomobil ile arkadaki 1 otomobil ve 1 elektrikli bisiklet de kaza yaptı. Ayrıca park halindeki bir otomobil zarar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 45 yaşındaki Mehmet P., 49 yaşındaki Murat K., 34 yaşındaki Ahmet B. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi ile 6 yaşındaki Burak Eymen T, 2 yaşındaki Metehan T. ve çocukların annesi 35 yaşındaki Aysun T. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet P'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.