Kayseri'de nişan sonrası 25 ev karantinaya alındı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde geçen 3 Temmuz'da nişan töreni yapıldı. Nişana katılan 2 kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede 2 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.



Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin başlattığı çalışma ile nişana katıldıkları belirlenen kişiler koronavirüs testinden geçirildi. 10 kişide daha virüs saptandı.

Nişana katıldıkları belirlenenlerin oturduğu mahalledeki 25 ev karantinaya alındı.