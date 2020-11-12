Kayseri'de Covid-19 uyarısı: Kritik noktaya gidiliyor

Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, kentte Covid-19 vakalarında kritik noktaya doğru gidildiğini belirtti.

Haber Merkezi

Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, kentte Covid-19 vakalarında kritik noktaya doğru gidildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Benli, Covid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltması gerektiğini kaydetti.

Benli, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor. Lütfen kendimize gelelim. Mecburiyet olmayan durumlarda yerimizden, evimizden ayrılmayalım. Hafta sonları evimizden dışarı çıkmayalım. Karşılaştığımız herkesi virüs taşıyormuş gibi düşünerek hareket edelim" dedi.