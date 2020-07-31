Kayseri'de Covid-19 tedbirleri kapsamında taziyeler yasaklandı

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini görüşmek üzere toplandı.

Taziye ziyaretlerinin yasaklandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda taziye yapılmasının yasaklanmasına, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."