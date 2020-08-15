Kayseri'de 65 yaş üstüne yeni yasaklar

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasına yönelik düzenlemeye gidildiği açıklamasında bulundu.

Daha önce Düzce, Yalova, Malatya, Siirt, Sivas ve Gaziantep valilikleri de benzer kararları kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla İlimiz genelinde; düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine,

-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarını sadece sabah 10:00'dan, akşam 17:00'a kadar kullanabilmelerine, günün diğer saatlerinde ise toplu taşıma araçlarını kullanmalarının sınırlandırılmasına,

-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla Pazar, AVM, Sosyete Pazarı vb. gibi toplu alışveriş mekanlarına girişlerinin sınırlandırılmasına, bu tip mekanlardan temin etmek istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarınca gerekli desteğin sağlanmasına,

-Piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensuplarının bir arada bulunmak suretiyle istifade edebilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ise sağlıklarının korunabilmesi amacıyla sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanlardan istifade edebilmelerine karar verilmiştir.

Valilik ayrıca açıklanan kararlara uymayanlara, idari para cezası uygulanacağını belirttiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

-Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına…

-Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.