'Kayseri'de 113 gönüllü aşılandı, bir yan etkiye rastlanmadı'

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, Çin aşısının Faz 3 çalışmaları hakkında DHA'ya açıklama yaptı.

Toker, hastanede şu ana kadar 113 gönüllüye aşının uygulandığını belirterek, "Bunların yarıya kadarına da ikinci dozu uyguladık. Şu ana kadar büyük bir yan etkiyle karşılaşmadık. Enjeksiyon yerinde küçük kızarıklık ve ağrı olabiliyor. Bir kaç kişide grip gibi yakınmalar oldu; ama onun dışında ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık" dedi.

Toker, "Gönüllü bulmakta sıkıntı yaşamıyoruz. Hatta gönüllü taleplerine yetişmekte sıkıntı yaşıyoruz. Şu an 113 hastamız var; ama diğer yandan yüz küsur gönüllümüz mevcut. Onların da randevularını planladık" diye konuştu.