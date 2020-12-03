Kayseri'de 112 ambulans şoförü darp edildi

Kayseri'de 112 Acil Servis ambulansı şoförü, kazazede yakınları tarafından darp edildi.

Argıncık 112 Acil Servis istasyonunda ambulans şoförü olarak görev yapan 34 yaşındaki Muzaffer Özsayıner, bir vakaya giderken Galericiler Sitesi önünde trafik kazası olduğunu görüp müdahale etmek için durdu.

İddiaya göre, bu sırada trafik kazasında yaralananların yakınları, ambulansın içindeki maske ve eldivenleri almaya çalıştı. Buna karşı çıktığı belirtilen Özsayıner tartıştığı 3 kişi tarafından darp edildi.

Özsayıner'in darp eden kişilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

