Kayseri Valisi: Böyle devam ederse kapatmak zorunda kalacağız

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, hafta sonu ekiplerin yaptığı denetimlere katıldı.

DHA'nın haberine göre, Vali Günaydın, "Maalesef Kayseri yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Tabii ki bu noktadan geri dönüş bizim elimizde. Hepimiz kurallara ve tedbirlere uyarsak çok yakın zamanda tabloyu geriye çevirebiliriz. Ancak, biz kurallara uymazsak, tedbirleri elden bırakıp eş dost akraba ziyaretlerine devam edersek ve kalabalık ortamlara girdiğimiz takdirde çok yüksek riskli iller arasına geçebiliriz" diye konuştu.

'Böyle devam ederse tekrar buraları kapatmak zorunda kalacağız'

Günaydın, "Vatandaşımız, az önce dükkanının önünde elinde sigara ve çay ile bir kaç kişiyle muhabbet ediyor. Bunlar son derece yanlış şeyler. Bakın esnafımızın iş yerlerini açtık. Restoran ve kafeler açıldı ama maalesef yaptığımız denetimlerde kafelerde sigara içildiğini tespit ettik. Bakın bu böyle devam ederse yarın bir gün tekrar buraları kapatmak zorunda kalacağız. Bunun için şimdiden tedbirlere herkesin uyması lazım. Gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmeyelim. Girdiğimiz zaman da sosyal mesafeye dikkat edelim" dedi.