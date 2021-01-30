Kaynaklar iktidara, hacizler Atakum Belediyesi’ne… 9 ayda 3 haciz

300 milyon TL borç ve belediyeye ait 65 milyon TL taşınmaz satışıyla AKP’li iki yönetimden CHP’ye geçen Samsun Atakum Belediyesi’ne art arda icra gelirken, dün de düğün salonlarının bulunduğu ve sosyal hizmetlerin verildiği ek hizmet binası haczedildi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, eski yönetimin borçları yüzünden kamuya hizmet veren ve düğün salonlarının bulunduğu ek binaya da haciz gelince 30 yıllık meslek hayatında böyle bir durumla karşılaşmadığını belirterek "Bu hukuk dışı bir şey. Madem satacaksınız, buyurun Atakum Belediyesi'nin hizmet verdiği binayı satın. Ben çadırda da hizmet ederim" dedi.

‘Çalmıyorum, çaldırmıyorum. Kimseye de yedirmeyeceğim’

Başkan Deveci, "Kamu hizmet binalarının satışına karar veriliyor. İcra memuru kimseye sormadan geliyor ve tespit yapıyor. Mahkeme de icra memurunun raporuna dayanarak, itirazlarımızı ve belgelerimizi kaale almadan karar veriyor. Sadece düğünleri değil, başka sosyal hizmetleri bu binada yapıyoruz. Halka hizmet verdiğim yer ayrı, belediye çalışanlarının rahat ettiği yer ayrı. Kamuya hizmet verdiğimiz yerleri satmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Atakum halkının malını, parasını çalmıyorum, çaldırmıyorum. Kimseye de yedirmeyeceğim. İki yıldır yapmaya çalıştığım şey bu" diye konuştu.

‘Devlet buna bir çözüm bulsun’

Atakum Belediyesi’nin borcu için kredi talebinde bulunduklarını belirten Deveci, “Esnafa borcumuz var, sadece benim değil tüm belediyelerin borcu var. Bu sıkıntılı dönemde esnafa olan borcumuzu ödeyelim. Bu alacaklılar güçlü ve iktidara yakın isimler. Bana destek olsunlar. Kredi çıkarmama yardımcı olsunlar ve ben de borçlarımı ödeyeyim. Ticaret ve Sanayi Odası, esnaf odaları sizin üyelerinizin belediyelerden alacağı var. Üyelerinize destek olun ve devlet buna bir çözüm bulsun. Burası devletin bir organı. Borcumuz var ve ödeyeceğiz ama devletin hizmet alanlarını yok pahasına satarak değil.” diyerek bu satışa engel olacağını belirtti.

Görevi devraldığı gün başlayan haciz

Atakum Belediyesi’ne ilk haciz, 8 Nisan 2019’da CHP’li Deveci’nin AKP’li başkandan görevi devraldığı gün gelmişti. Kamu hizmetinde kullanılan araçların yanı sıra sosyal tesislerdeki masa, sandalye, tencere, tabak, bardak, kaşık ve çay kazanına kadar her şeyin haczedilmesinin ardından ikinci haciz de 13 Kasım 2020 tarihinde gelmişti. Atakum İmar İnşaat Şirketi’nin borçlarına mahsuben hem belediyenin hesapları hem de şirketin hesapları haczedilmişti.

Halk Yemevi’nin açılışında makam odası haczedilen başkan

Kilit Parke Tesisleri’nin haczedildiği 12 Kasım 2020 tarihinden bir gün sonra da köylülere ücretsiz yem dağıtmak için yaptırdığı Halk Yemevi Tesisi'nin açılış kurdelesini kestiği sırada karşısında icra memurlarını bulan Deveci’nin makam odası haczedilmişti.

‘Alın, koltukları da alın’

Samsun’da 17 ilçe ve büyükşehir arasında CHP’ye geçen tek belediye olan Atakum’un hedef seçildiğini söyleyen Deveci, Samsun’daki belediyelerin esnafa 600 milyon TL borcu bulunduğunu, iktidarın diğer belediyelere kaynak aktardığını, hacizlerin ise Atakum Belediyesi'ne geldiğini belirterek "Alın, koltukları da alın; hiç olmazsa belediye başkanının bir işe yaramadığını herkes görsün.” demişti.