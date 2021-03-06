Kaymakamdan o görüntülerle ilgili ilk açıklama

Zonguldak Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun bir eczanede çalışan üç kişi hakkında sosyal mesafe ve maske nedeniyle tutanak tutulmasını istediği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Videoya ilişkin Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Üzerinden üç aydan fazla süre geçen bir diyaloğu içerisinde bulunduğumuz kontrollü normalleşme döneminde tekrar gündeme getirmek iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Bu tür gerçeğe aykırı spekülatif haberya da paylaşımlar denetim faaliyetlerinin etkinliği üzerinde ciddi risk oluşturmaktadır" ifadesini kullandı.

Çorumluoğlu ise görüntülere ilişkin Hürriyet'e yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"O aylarda ilçemizde günlük vaka sayısı 300 civarındaydı. Günde 2-3 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybediyordu. Bu yüzden kaymakamlık olarak denetimleri sıkılaştırmıştık. O gün yaklaşık bir saatlik denetim yaptık. Denetim sırasında bir eczaneye girdiğimizde üç kişinin sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana maskesiz oturduklarını gördük. Çay içtiklerini söylediler. Ben de çay içilse dahi sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini belirterek yanımdakilere tutanak tutulması talimatını verdim. Onlar da itiraz etmek istediklerini söylediler. Ben de ‘Siz itirazınızı yaparsınız’ dedim. Çünkü itirazın resmi olarak yapılması gerekiyor. Kasımda çekilen bu video dün servis edildi. Ne amaçla servis edildiğini bilmiyorum. Ama kimseye kırgınlığım küskünlüğüm yok. Çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Fabrikalar denetleniyor mu?

Görüntüler sonrası gündeme fabrikalarda mesafesiz ve hiçbir önlem almadan çalıştırılan emekçilerin durumu ve buralara yönelik hiçbir denetim faaliyetinde bulunulmaması geldi.

Bir diğer başlık ise hastenelerin durumu. Devlet hastaneleri hasta yoğunluğu nedeniyle sosyal mesafenin kurulmasının neredeyse imkansız olduğu yerler haline gelirken, buralarda da gerekli önlemlerin alınmaması dikkat çekiyor.