Kaymakamdan AKP il başkanına 'hayırlı olsun' ziyareti

AKP'nin Kastamonu İl Başkanlığı'na getirilen Doğan Ünlü'ye AKP'li ilçe ve belediye başkanlarının yanısıra bir ilçe kaymakamı da "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

AKP il başkanı Ünlü, Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan'ın ziyaretini sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Azdavay Kaymakamımız Sn. Melih AYDOĞAN, Azdavay Belediye Başkanımız Sn. Osman Nuri CİVELEK ve Azdavay İlçe Başkanımız Sn. Mehmet ÖZDEMİR'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" sözleriyle duyurdu.

'Kaymakam olamaz demedik'

Kaymakamın AKP İl Başkanı'nı ziyaretine tepki gösteren CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin sosyal medya hesabından "Böyle olur ŞAHSIM devletinin kaymakamı! Devlet adamı olmak ile kaymakam olmak arasında çok fark var. Biz kaymakam olamaz demedik... Liyakat devleti temsil edenlerin herkese eşit ve adil bir mesafede olmasıdır" diye yazdı.