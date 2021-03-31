Kaymakam, Tuncay Özilhan'ın sokağına özel eylem yasağı çıkardı

Marketler zinciri Migros’un Kocaeli Şekerpınar’daki deposunda çalışırken ücretsiz izne çıkarılan ve Kod 29 ile işten atılan işçiler bir süredir eylemlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz gün şirketin sahibi Tuncay Özilhan’ın İstanbul Beykoz’daki villasının önünde eylem yapan DGD-Sen üyesi işçiler, polisin müdahalesine maruz kalmış ve 17 işçi gözaltına alınmıştı.

İşçiler aynı günün gecesinde serbest bırakılırken, Beykoz Devlet Hastanesi önünde açıklama yaparak Tuncay Özilhan’ın villasının önünde eylemlerine devam edeceklerini belirtmişlerdi.

Medyascope'dan Ufuk Çeri'nin haberine göre, Beykoz Emniyeti’ne bağlı sendikalar masası ve asayiş büro polisleri, DGD-SEN Başkanı Murat Bostancı’yı arayarak Beykoz Kaymakamlığı’nın, Özilhan’ın villasının bulunduğu Çubuklu Mahallesi’nde 15 gün geçerli olacak şekilde gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasını yasakladığını söyledi.

Medyascope‘a konuşan DGD-SEN Genel Başkanı Bostancı, “Migros depo direnişini durdurmak için tek mahallede eylem yasağı koyuyorlar. TUSİAD Yüksek İstişare Başkanı ve Migros’un bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun patronu Tuncay Özilhan için özel karar çıkarıyorlar. Hani yasalar önünde eşittik? Nerede anayasanın 10. maddesi?” ifadeleri ile alınan karara tepki gösterdi.