Kayıp tıp öğrencisi ölü bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ailesiyle gittiği yazlıkta kaybolan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek ormanlık alanda ölü bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, Kocaköy köyü sahilinde bulunan yazlık evde ailesi ile kalan Şimşek, dün akşam saat 17.00 sıralarında evlerinin yakınında basketbol oynadı. Şimşek'i o saatten itibaren bir daha gören olmadı.

Akşam olmasına rağmen oğullarının eve dönmemesi üzerine endişelenen Mükremin-Nadire Şimşek çifti, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Sabaha kadar devam eden çalışmalarda, Kaan Şimşek’in izine rastlanamadı.

Kaan Şimşek'in cesedi, arama kurtarma ekiplerince evinden iki kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

Gencin cesedi, olay yerindeki ilk incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Şimşek'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.