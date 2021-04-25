Kayıp denizaltı bulundu: 53 kişilik mürettebattan kurtulan yok

Endonezya’nın Bali adası açıklarında Çarşamba günü tatbikat sırasında kaybolan denizaltının bulunduğu ve içindeki 53 kişilik mürettebatın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo bugün yaptığı açıklamada, ordunun denizaltının durumunu "irtibat kesildi"den "battı" ya da "batırıldı" olarak değiştirdiğini doğruladı ve tüm mürettebatın ailelerine taziye dileklerini iletti.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Komutanı Hadi Tjahjanto da denizaltındaki 53 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Yudo Margono ise denizaltının üç parçaya ayrıldığını ve parçalarına ulaşıldığını belirtti.

Alman yapımı KRI Nanggala-402 adlı denizaltının 850 metre derinlikte bulunduğu açıklandı. Denizaltının oksijen stokunun Cumartesi sabahı tükenmiş olduğu tahmin ediliyor.