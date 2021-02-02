Kayıp dalak için soruşturma başlatıldı

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, Ahmet Kıral’ın tedavi gördüğü özel sağlık kuruluşunda ameliyatla alınan dalağının patolojiye test için gönderildikten sonra kaybolması üzerine soruşturma başlattı.

DHA'da yer alan habere göre, Müdürlükten yapılan açıklamada, “Ahmet Kral’ın avukatı Yakup Taşçı'nın 29 Ocak 2021 tarihinde yaptığı suç duyurusu ile çıkan haberler üzerine konu öğrenildi. Aynı gün söz konusu özel hastaneden, hastaya ait tüm dosyaların onaylı örnekleri istendi. Müdürlük tarafından gerekli idari inceleme başlatıldı. Konunun üzerinde hassasiyetle duruluyor” denildi.