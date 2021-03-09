Kayıp çocuklar asansör boşluğunda ölü bulundu

İstanbul Çekmeköy'e bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Hanife ve İlker Büyür çiftinin çocukları 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin dün öğlen saat 12.00 sıralarında kayboldu ve durumu fark eden aile fertleri olayı polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışmaları sonucu çocuklara dair bir iz bulamadı. Saatler gece yarısını bulduğunda ise ailenin yaşadığı evin arkasında inşaat için açılan içi su dolu asansör boşluğunda çocukların cansız bedeni bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.