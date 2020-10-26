Kayıp 560 milyon lira: Yavuzyılmaz'dan TÜRKEN bağı iddiası

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Eti Maden'in yurt dışı şirketlerinin Sayıştay tarafından denetlenebilmesi çağrısında bulundu. CHP'li Yavuzyılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sayıştay ve TBMM KİT Komisyonu tarafından, Eti Maden'in yurt dışı şirketlerinin denetlenebileceği bir mekanizmanın çalıştırılmadığını belirtti.

Eti Maden İşletmelerinin yıllar itibarıyla yurt dışı satış ve iskonto oranlarına dikkati çeken Yavuzyılmaz, 14 Aralık 2017'ye kadar iskonto oranlarının yüzde 1,6 oranında olduğunu, bu tarihteki genel müdür değişikliğinin ardından iskonto oranlarının yaklaşık yüzde 5,25'e yükseldiğini ifade etti.

Yurt dışı şirket kanalıyla son 2 yılın ortalama satış tutarının yaklaşık 725 milyon dolar olduğunu aktaran Yavuzyılmaz, şunları kaydetti: "725 milyon dolarlık satış tutarının 2018 yılı iskonto tutarı 52 milyon dolar, 2019 yılı iskonto tutarı ise 42 milyon dolardır. 725 milyon doların 2018 yılı öncesi ortalama iskonto oranı olan yüzde 1,6 üzerinden hesaplanması durumunda, yapılan iskonto yaklaşık 12 milyon dolar olacaktı. Bugünkü kurla 2018-2019 yılları için toplam 560 milyon lira olan bu aradaki farkın nedeni ne olabilir? Bu kayıp 560 milyon liranın, TÜRKEN Vakfı'nın New York'ta inşa edilmekte olan 21 katlı gökdelen inşaatı için kaynak yaratılması amacıyla, önce iskonto sistemiyle yurt dışında oluşturulup sonrasında ABD'ye mi transfer edildiğinin araştırılması için ETİ Maden Teftiş Kurulunun harekete geçmesi ve yurt dışı şirketlerin tüm hesaplarının Sayıştay'a açılması gerekmektedir."

TÜRKEN Vakfı yöneticisine maaş kıyağı! Devlet şirketinden aylık 13 bin Avro maaş alıyor

TÜRKEN Vakfı'nın Genel Sekreteri Haluk Gani'nin, bir KİT olan ETİMADEN'in ABD'de kurduğu ETİMİNE USA Şirketi'nin 13 bin Avro maaşlı Genel Müdürü olduğu ortaya çıkmıştı.

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada, “ABD'deki TÜRKEN Vakfı'nın Genel Sekreteri Haluk Gani olduğunu belirledik. 8 milyonluk bağış yapılan vakfın Genel Sekreteri aynı zamanda devletten de astronomik düzeyde maaş alıyor” demişti.

ETİMADEN'in hesaplarını ve Sayıştay raporunu inceleyen Deniz Yavuzyılmaz bu genel müdürlerin kim olduğunu ve ücretlerinin neden bu kadar yüksek olduğunu Bakan Fatih Dönmez'e sormuştu.

İsimleri açıklamadı

Dönmez de yazılı olarak “Genel müdürlerin ücretleri, bulundukları ülkelerin ekonomik şartları dikkate alınarak yönetim kurullarınca belirlenmektedir” cevabını verdi ve isimleri açıklamadı.

Yavuzyılmaz gelişmeleri şöyle aktardı: “ETİMADEN ısrarlı takibimiz sonucu bu genel müdürlerin kim olduğunu, resmi internet sitesine koyup açıklamak zorunda kaldı. ABD'deki ETİMİNE Şirketi'nin 13 bin 500 Euro maaşlı Genel Müdürü'nün Haluk Gani olduğunu böylelikle öğrendik. Bir süre sonra Başkentgaz'ın Kızılay aracılığıyla Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar aktardığı ve bu paranın ABD'deki TÜRKEN Vakfı'na yurt yapması amacıyla gönderildiği ortaya çıktı. Bu vakfın Genel Sekreteri Haluk Gani, Cumhurbaşkanı'ndan bile fazla maaş alan bir kamu görevlisi olmuş. Bu olay soruşturma konusudur.”

Enerji Bakanlığı'na bağlı KİT statüsündeki ETİMADEN'in, yurt dışında 5 ayrı şirketi var. Dünyadaki bor madeni rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de, bu madeni üretip işleyen ETİMADEN'in Finlandiya'da “AB Etiproducts OY'' Lüksemburg'da “EtiMine SA'', Amerika'da “Etimine USA'', Hong-Kong'da “Etimaden Asia Pacific'' ve Rusya'da da “Etiproducts'' adlı şirketleri bulunuyor.