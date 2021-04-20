'Kayıp 128 milyar dolar bulundu'

21 Nisan tarihli Boyun Eğme yayınlandı. TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'de özelleştirmelerle yağmalanan kamu mallarından, patronlara yedirilen işsizlik sigortası fonuna, yok edilen yeşil alanlardan halkın elinden alınan hastane ve okullara ülkenin kaybedilen, peşkeş çekilen, iç edilen zenginliklerinin izi sürülüyor.

"128 milyar dolar nerede mi? İktidar tarafından yağma düzeni devam etsin diye büyük bir keyfiyetle 'piyasaya sürüldü'. Yani döndü dolaştı yine patronların kontrolünde buharlaştı" sözleriyle sunulan konu, 2002'den bu yana AKP eliyle sürdürülen yağmanın detaylı bir resmi çizilerek ele alınıyor.

TKP şu giriş sözleriyle özetliyor yaklaşımını:

"Keyfiyet piyasa kurallarının ihlalinde değil, emekçi halkın parasını babalarının malı gibi kullanmalarında. AKP iddia edildiği gibi “ekonomiyi iyi yönetse”, yani serbest piyasa kurallarını ihlal etmese, neo-liberal mali disiplinden milim sapmasa emekçi halk için sonuç değişecek miydi? Kaynaklar zenginlere değil yoksulların sofrasına mı akacaktı? Bu kaynaklar, onların gerçek sahipleri insanca yaşasın diye mi kullanılacaktı?

Bunu iddia eden varsa, hadi oradan diyoruz.

Elbette 128 milyar doların nereye gittiğinin hesabını sormak önemlidir. Ancak hesabı sorulması gerekenler bundan ibaret değil. Bunun çok ötesi var. Yıllardır emekçilerin alın teriyle yaratılan cumhuriyetin tüm birikimi nereye gitti?"

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