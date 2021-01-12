Kayı İnşaat işçileri yarın şirket önünde eylemde

Haklarını talep eden Kayı İnşaat işçileri, yarın yeniden İstanbul Levent'te, şirket binası önünde eylemde olacak.

İnşaat Sen'in yaptığı duyuruda, işçilerin 14 Ocak Perşembe günü Kayı İnşaat Patronu Coşkun Yılmaz ile görüşeceği belirtildi.