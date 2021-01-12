Haklarını talep eden Kayı İnşaat işçileri, yarın yeniden İstanbul Levent'te, şirket binası önünde eylemde olacak.
İnşaat Sen'in yaptığı duyuruda, işçilerin 14 Ocak Perşembe günü Kayı İnşaat Patronu Coşkun Yılmaz ile görüşeceği belirtildi.
Erhan Nalçacı
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kayı İnşaat işçileri yarın şirket önünde eylemde
Kayı İnşaat işçileri, yarın şirket binası önünde yeniden eylem düzenleyecek.
Haber Merkezi
Haklarını talep eden Kayı İnşaat işçileri, yarın yeniden İstanbul Levent'te, şirket binası önünde eylemde olacak.
İnşaat Sen'in yaptığı duyuruda, işçilerin 14 Ocak Perşembe günü Kayı İnşaat Patronu Coşkun Yılmaz ile görüşeceği belirtildi.