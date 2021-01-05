Kayı İnşaat işçileri şirket önünde eyleme başlıyor

Kayı İnşaat’ın yapımını üstlendiği Cezayir Bechar ve Cezayir Ourgla Askeri Hastanesi şantiyelerinde çalışan işçiler ödenmeyen maaşları için mücadelelerine devam ediyor. 2019’un Kasım ayında Cezayir’de ödenmeyen 14-15 aylık maaşları için greve çıkan işçiler, bir yılı aşkın süredir çeşitli yollardan mücadelelerini sürdürüyorlardı. İşçiler, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını, döktükleri alın terinin karşılığını almak için mücadeleyi büyüteceklerini belirttiler.

'Dayanacak gücümüz kalmadı'

Kayı İnşaat’ta 7 yıldır çalıştığını ve son 15 ayın maaşını alamadığını belirten işçi, “benim gibi 150 işçi arkadaşımla beraber 28.11.2019 tarihinde toplu bir karar alarak greve çıktık ve tam 68 gün grevi devam ettik. Bu süreçte patronumuz Coşkun Yılmaz iki kez Türkiye’den bizi telekonferansla arayarak, ‘kimsenin parası kalmayacak ve size en kısa zaman ödeme yapacağım’ diyerek bizi tam 68 gün oyaladı. Patron en son 18 Ocak 2020 tarihinde bize İstanbul’dan bir arabulucu avukatı gönderdi ve içerideki maaşlarımızı taksitlendirerek 10 parçaya böldü. Biz işçi arkadaşlarla bunu da kabullenerek imzayı atık ve Türkiye’ye gönderildik. İlk ödeme taksitimiz 28 Şubat 2020’de yatırılacaktı. Biz de onun sözüne ve devletin himayesindeki arabulucu avukata inanarak Türkiye’ye döndük. 28 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar bize herhangi bir maaş yatırılmadı” dedi.

"Kayı patronu Coşkun Yılmaz lüks içinde yaşarken biz geçim derdiyle karşı karşıya kaldık" diyerek şirketin önünde eylem yapacaklarını ve herkesi buraya davet ettiğini belirten işçi, “çok perişan durumdayız. Dayanacak gücümüz kalmadı, biz işçiler yaklaşık 100 kişi İstanbul’a geliyoruz. Bu defa paramızı almadan dönmeyeceğiz, benim intihar sebebim Kayı İnşaat sorumlusu Coşkun Yılmaz olacak” ifadesini kullandı.

Litvanya şantiyesinde çalışan işçiler de hala ödeme alamadı

Kayı İnşaat’ın Cezayir dışındaki şantiyelerinde çalışan işçiler de benzer şekilde haklarını alamadılar. Cezayir’de yaşanan grev sürecinin hemen peşine Litvanya’nın Kaunas şehrinde yapılan stadyum inşaatında çalışan işçiler de ödenmeyen maaşları için greve çıkmışlardı. 1 yıldır herhangi bir ödeme yapılmadığını belirten işçiler, sürekli Coşkun Yılmaz tarafından oyalandıklarını, “bir yıldır en kısa sürede borçlarını kapatacaklarını belirtip duruyorlar. En son sesli ve yazılı mesaj gönderdiler. Gönderdikleri mesajda Gaziantep Şehir Hastanesi şantiyesinde hisselerinin olduğunu belirtiyorlar, zenginliklerini anlatıyorlar. Bu kadar malın mülkün vardı da şimdiye kadar neden ödeme yapmadın” dedi.

PE İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı'ndan açıklama

Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı yaptığı açıklamada, “Kayı Patronu Coşkun Yılmaz, işçilere mesaj göndermek yerine bütün haklarını derhal vermelidir. Yurt dışı şantiyelerindeki paraların nerelere aktarıldığı bellidir ve bu durum işçileri hiç ilgilendirmemektedir. Kayı patronu lüks yaşamından taviz vermezken Kayı işçileri 1 yıl boyunca salgınla ve geçim derdiyle uğraştı. Bu yetmezmiş gibi bir de alacakları için mücadele verdi. Kayı patronu açıklama yapmak yerine derhal ödemeleri yapmalıdır. Kayı İnşaat işçileri şirket önünde yapacakları eylemlere herkesi çağırıyor. Kayı işçilerinin mücadelesi sonuç verecek ve tüm haklarını kazanacaktır” ifadesini kullandı.