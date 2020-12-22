'Kaybedilen hayatları patronların yanına bırakmayacağız'

Bağımsız Maden İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun “suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması, Manisa Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü.

Davayı takip eden Türkiye Komünist Partili (TKP) Hukukçular'ın aktardığına göre, duruşma 13 Nisan'a ertelendi.

Duruşmanın ardından Başaran Aksu, "Bugün Soma'da yürüttüğümüz mücadeleye ilişkin bir yargılama yapıldı. İşçinin kopan elini, ayağını, kaybedilen hayatları bu patronların yanına bırakmayacağız. Bugünkü yargılama bunlarla ilgilidir. Madencinin hak arama çabasının kriminalleştirilme çabasını kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Soma maden işçilerinin hak arama mücadelesinde yürütülen eylemler kapsamında yaptığı bir açıklama sebebiyle, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediği" iddiasıyla Aksu hakkında dava açılmıştı. Savcılık, Aksu'nun 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.

'Maden emekçileriyle dayanışıyoruz'

TKP'li Hukukçular konuyla ilgili bir de açıklama yayımladı. "Maden Emekçileriyle Dayanışıyoruz" başlıklı açıklama şöyle:

Hak gaspları, zorbalık, sömürü… Yaşadığımız düzende toplumsal eşitsizlik her geçen gün artıyor, emekçiler kuralsızca sömürülüyor; hak gaspları ve zorbalık patronlar ve siyasi iktidar eliyle “kural” haline getiriyor.

Bugün Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, sömürü sisteminin “kurallarını” bizlere göstermesi açısından önemli bir uğrağı işaret ediyor. Bağımsız Maden İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu “suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla yargılanıyor.

Başaran Aksu’ya açılan davanın, işlendiği öne sürülen suçun ele alındığı bir yargılamadan ibaret olmadığını biliyoruz. Davayı, suçlamaları “kazıdığınızda” altından Uyar Madencilik patronlarının, sarı sendikaların şikâyeti, rahatsızlığı, kirli hesapları çıkıyor. Açılan davayı “kazıdığınızda” maden emekçilerinin hakları, tazminatları ve gelecekleri için verdiği mücadele, boyun eğmeyen kimliği çıkıyor. Hâl böyleyken, görülen davanın amacının maden emekçilerinin sınıfsal taleplerini ve mücadelesini sindirmek olduğunu anlamak hiç de zor olmuyor. Maden emekçilerinin örgütlü mücadelesiyle suçlamaların da, haklarına ve geleceklerine yönelik saldırıların da üstesinden geleceğinden şüphe duymuyoruz.

Patronlara ve sömürüye boyun eğmeyen maden emekçileriyle dayanışıyor; maden işçilerinin haklı mücadelesini savunmak üzere mahkemeye sunduğumuz yetki belgeleriyle duruşmalara TKP’li Hukukçular olarak katılacağımızı ve davanın takipçisi olacağımızı ilân ediyoruz.