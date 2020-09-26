Kavkaz 2020 tatbikatı sona erdi, Rusya 'düşman yenildi' diye duyurdu

Rusya'nın Belarus'ta gerçekleştirdiği tartışmalı 'Slav Kardeşliği 2020' tatbikatını takiben gene tartışmalı 'Kavkaz-2020'nin sona erdiği duyuruldu. İki tatbikat da politik gerilimlerden dolayı ülkelerin tamamının katılmamasıyla sonuçlanmıştı: AB'nin direktifleri doğrultusunda hareket eden Sırbistan, Slav Kardeşliği 2020'ye katılmazken Çin ve Pakistan'la yaşadığı gerilim nedeniyle Hindistan da Kavkaz-2020'den çekilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, "Rusya, Ermenistan, Belarus, Çin, Myanmar ve Pakistan'dan birlikleri içeren koalisyon güçleri, Kapustin Yar deneme sahasında düşman kuvvetlerini ezici bir yenilgiye uğratmak için bir karşı saldırı operasyonu gerçekleştirdi" dedi. Bakanlık temsili düşmanın "yenilgiye uğradığı" müjdesini verirken Rusya devlet medyası TASS haber ajansı da "Astrakhan Bölgesi'ndeki Kapustin Yar deneme sahasında yapılan stratejik tatbikat Kavkaz-2020'nin ana safhası, koalisyon güçlerinin düşman yenilgisi ile sona erdi" 'müjdesini' vermeyi yeğledi.

Tatbikatları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yerinde gözlemledi.

Tatbikatlarda bazı silahlar ilk defa kullanıldı

Tatbikatın ayaklarında birinde Karadeniz Filosu gemileri katılırken 20 saniyede 500 roket atabilen Tornado-G, 100 mil ötede hedef vurabilen Kalibr füzesi, S-400, Pantsir-S gibi silahlar denendi. Bazı silahlar ve birliklerin ilk defa kullanıldığıysa Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında yer aldı.

TASS'ta yer alan haberde temsili düşmana karşı "ateş üstünlüğü" kazanıldığı ve "varsayımsal düşmana maksimum kayıplar verdirildiği" bilgileri yer aldı. TASS en son ana saldırı sonucunda temsili düşmanın teslim olduğunu bildirdi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov liderliğindeki 21-26 Eylül tarihleri ​​arasında devam eden Kavkaz-2020 tatbikatları Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi ile Karadeniz ve Hazar Denizi’nde düzenlendi. Tatbikatta, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Rus Ulusal Muhafızlarından subaylar da dahil olmak üzere yaklaşık 80 bin personel yer aldı.

Ermenistan, Belarus, Çin, Myanmar ve Pakistan'dan 1000'e kadar askeri içeren çok uluslu tatbikat, Azerbaycan, Endonezya, İran, Kazakistan, Tacikistan ve Sri Lanka'dan temsilcilerin de gözlemci olarak katılımıyla gerçekleşti.