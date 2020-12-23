Katolik yurdunda istismar mağduru: Rahibeler bizi istismarcılara sunuyordu

Almanya'da artık feshedilmiş bir Katolik çocuk evinde çalışan rahibeler tarafından öğrencilerin siyasetçiler, rahipler ve varlıklı kişilerce para karşılığı cinsel istismara maruz bırakıldığı olaya ilişkin mağdurlardan biri New York Post'a konuştu.

Çocuk istismarı mağdurlarından biri götürüldüğü evde “rahibelerin erkeklere içecek ve yemek servisi yaptığı ve diğer köşede çocukların istismar edildiği” bir oda olduğunu belirtti.

Gazeteye göre, konuşan mağdur, "Mart 1963'te 5 yaşından itibaren" uğradığı istismar nedeniyle bu yılın başlarında tazminat davası açan birisi.

Bugün 63 yaşında olan mağdur, rahibeler tarafından, o zamanlar bir Speyer piskoposluk görevlisi olan Rudolf Motzenbacker'in evine "tam anlamıyla sürüklendiğini" ve rutin olarak cinsel istismara maruz kaldığını belirtti.

Mahkeme kayıtlarına göre, istismar sonucunda "Rahibeler para kazandı. Orada bulunan erkekler cömertçe bağışta bulundu."

Mağdur Eylül 1972'de oradan ayrılmadan önce, "yaklaşık bin defa cinsel istismara uğradığını" ekledi.

Katolik yurdu 2000 yılında kapatılırken, istismarlara ev sahipliği yapan piskopos Rudolf Motzenbacker 1998 yılında öldü.

Bildirildiğine göre, mağdura mahkemeler tarafından toplam 25 bin avro tazminat verildi ancak mağdur "Ama paranın ne yararı var?" diye belirtti.