Katledilen öğretmene Legion d’Honneur nişanı

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, geçtiğimiz hafta başı kesilerek öldürülen 47 yaşındaki tarih öğretmeni Samuel Pary’ye, ülkenin en yüksek nişanı olan Legion d’Honneur’ün verileceğini açıkladı.

Paty Cuma günü Paris’in banliyölerinden birinde bulunan okulunun dışında, Çeçen kökenli 18 yaşında bir kişi tarafından katledilmiş, saldırgan daha sonra polis tarafından öldürülmüştü.

Katilin Paty’nin düşünce özgürlüğünü konu alan bir derste İslam Peygamberi Muhammed’in Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan karikatürlerini kullanması nedeniyle cinayeti işlediği açıklanmıştı.

Cinayetin ardından Paris, Lyon, Marsilya ve Lille kentlerinde binlerce kişi Samuel Paty’yi anmak için bir araya gelmişti.

Çarşamba günü Sorbonne üniversitesinde Paty onuruna ulusal bir tören düzenlenecek.