Katilin ailesi savcılıktan gizlilik talebinde bulundu

Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’nın ailesinin haberlerin önünün kesilmesi için savcılıktan gizlilik talep ettiği öğrenildi.

Odatv’nin haberine göre Muğla'nın "tanınmış" ailelerinden olan Avcı ailesi, son olarak haberlerin yapılmaması için savcılığa başvurup gizlilik kararı talebinde bulundu.

Aslen Ankaralı olan aile 25 yıl önce Muğla'ya yerleşerek ticarete atıldı. Avcı'nın babası Muğla'da Güven Motor Yenileme işletmesinin ortağı.

Pınar Gültekin'i vahşice katleden Avcı da Muğla Ula'da "Cüce" adlı işletmesinin sahibi.

Öte yandan tutuklanıp cezaevine gönderilen Avcı’nın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Cinayete ve sonrasına ilişkin ayrıntılı ifadesinde Avcı’nın, Gültekin’i öldürdükten sonra genç kadının cep telefonunu sinyal vermesi için ikamet ettiği Akyaka’ya götürdüğünü söyledi. Avcı, daha sonra telefonun SIM kartını çıkartarak parçalayıp arabanın camından attığını anlattı.