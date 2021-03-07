Katil zanlısının 'üç hilal' dövmesinin görünmesine soruşturma!

Aydın'da 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'ya tecavüz edip öldürmekten tutuklanan Aytu Çetin'in emniyete götürülürken elinde üç hilal dövmesi olduğu görülmüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuyla ilgili açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı dövme görüntüsünün "yansımasıyla ilgili ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığı"nı soruşturmak için iki müfettiş görevlendirdiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle denildi:

“Aydın’da, 92 yaşındaki bir kadının canice işlenen bir cinayet sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından, failin adliyeye kelepçeli bir şekilde götürülmesi esnasında elindeki dövme görüntüsünün yansıması ile ilgili olarak herhangi bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için; Bakan onayı ile, bir Mülkiye Başmüfettişi ve bir Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir."

Bahçeli akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada "92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına musallat olan canavarın gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur" ifadelerini kullanmıştı.