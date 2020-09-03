Kathimerini: Diplomatik kaynaklar Stoltenberg'i yalanladı, NATO'da görüşme kabul edilmedi

Yunanistan menşeli Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunan diplomatik kaynaklar, Doğu Akdeniz'deki gerilimi yatıştırmak için Yunanistan ile Türkiye arasında NATO aracılığında müzakere başlayacağına dair haberleri yalanladılar.

Habere göre Yunan yetkililer, "[NATO Genel Sekreteri Jens] Stoltenberg’in NATO içinde gerilimi azaltma mekanizmaları kurmak için çalışma niyetini dikkate alıyoruz" dedi ve "gerilimi azaltma ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal çekilmesiyle sağlanabilir" diye ekledi.

Stoltenberg, Yunanistan ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kazara meydana gelebilecek çatışmaları önlemek için iki ülkenin NATO'da teknik görüşmelere başlamayı kabul ettiklerini duyurmuştu.

Stoltenberg "Yunan ve Türk liderlerle yaptığım görüşmelerin ardından, iki Müttefik, Doğu Akdeniz'deki vaka ve kaza riskini azaltmak için askeri çatışma önleme mekanizmaları kurmak üzere NATO'da teknik görüşmelere girmeyi kabul ettiler. Yunanistan ve Türkiye değerli müttefiklerdir ve NATO, ortak güvenliğimizi etkileyen tüm konularda istişareler için önemli bir platformdur. NATO dayanışması ruhundaki gerilimlere bir çözüm bulmak için ilgili tüm müttefiklerle yakın temas halindeyim" demişti.