Kathimerini: Atina, Türkiye'nin keşif faaliyetlerinden vazgeçeceği güvencesi aldı

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde Atina'nın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerinden vazgeçeceğine dair güvence aldığını yazdı.

Gazete Ocak ayında Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde gelişmeler yaşanmasının beklendiğini ve Atina'nın Ankara ile istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını beklediğini duyurdu.

Haberde ismi açıklanmayan kaynakların gazeteye Atina'nın Ankara'nın Doğu Akdeniz ve Ege'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarından vazgeçeceğine yönelik güvence aldığını aktardığı belirtildi. Aynı kaynaklar Yunanistan hükümetinin Ankara'dan görüşmelerin başlaması için ilk adımı beklediğini ve ilk görüşmenin Türkiye'de yapılabileceğini söyledi.

Gazete Ankara'nın Oruç Reis gemisinin önümüzdeki haftalarda Türk sularında kalacağına dair güvence verdiğinin belirtilmesine rağmen Atina'nın geçen ay bazı üst düzey Türk yetkililerin yaptığı açıklamalar nedeniyle temkinli olduğunu kaydetti. Bu açıklamalara örnek olarak Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Lozan anlaşmasının yeniden müzakere edilebileceğine dair açıklaması ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın silahlandırılan Yunan Adaları'na yönelik açıklamaları gösterildi.

Habere göre Atina AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi yolunu seçeceğine inanıyor. Bunun da iki nedeni olduğu belirtiliyor: Joe Biden'ın 20 Ocak'ta ABD Başkanı olarak göreve başlaması ve Türkiye'ye karşı olası yaptırımların gündeme geleceği Mart ayındaki Avrupa Konseyi zirvesi.