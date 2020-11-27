Katarlılara satılacak AVM’de usulsüzlük dizboyu

Doğuş Holding, İstinyePark’taki yüzde 42’lik hissesini dünyanın en büyük fonlarından olan Katar devletinin şirketi Qatar Holding’e 1 milyar dolara satmaya hazırlanırken alışveriş merkezinin geçmişi dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CHP’li Meclis üyesi Nadir Ataman söz konusu alışveriş merkezi için geçmiş dönemde parsel bazında plan değişikliği yapıldığını ve projeye çevre yapılanma şartlarının çok üzerinde özel emsal şartları tanındığını söyledi. Alışveriş merkezinin bulunduğu caddenin ismi de İBB tarafından 2015 yılında Katar Caddesi olarak değiştirilmişti.

İBB’nin CHP’li Meclis üyesi Nadir Ataman alışveriş merkezinin yapılma ve daha sonraki sürecine ilişkin meclis başkanlığına bir soru önergesi verdi. Ataman önergesinde “İBB Meclisi’nde parsel bazında plan değişikliği ile fonksiyonu değiştir. Çevre yapılanma şartlarının çok üzerinde özel emsal şartları al, AVM, rezidans dik, terk alanlarını kamuya terk etme, sonra Katarlı şirkete sat. İşte AKP döneminin imar planı ile zengin ettiği bir iş insanı örneği. Kim kazandı” diye sordu.

'İşlem yapıldı mı?'

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Ataman önergesinde “Eksi birinci katta 73 mağaza, eksi ikinci katta 22 mağaza, sıfır kat diye belirtilen katta ise 87 mağaza bulunmaktadır. Açıkça görülmektedir ki, plan notlarına göre iskân edilmemesi gereken bodrum katlarında onaylı projesine aykırı olarak mağazalar oluşturulmuştur ve buralardan yıllardır yüksek miktarda haksız kazançlar elde edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Ataman özetle şöyle devam etti: “Ayrıca AVM bünyesinde bulunan açık alan cadde mağazaları da yeşil alanları işgal etmiş olup onaylı projesine aykırı olarak imal edilmiştir. AVM ve İstinyePark sitesinin giriş çıkışları ilgili kararlara aykırıdır. Kamu eline geçmesi gereken alanlar işgal altında ve amacı dışında kullanılmaktadır. Bu çerçevede sorularım AVM bloku ve bağlı birimler, ayrıca İstinyePark sitesi için geçerlidir. İskan belgesi var mı? Yapı denetim firması tarafından onaylı projesine aykırılıkları ile ilgili bir işlem yapılmış mıdır? İlgili belediyesince ya da İBB encümenince karar altına alınmış yıkım ya da para cezası kararı var mıdır? Varsa uygulanmış mıdır?”

Caddenin ismi 'Katar' olarak değiştirilmişti

2003 yılında tasarlanan, 2007’de inşaatı tamamlanan İstinye Park, Türkiye’nin en canlı alışveriş merkezlerinden biri. Yaklaşık 300 mağaza ve 90 bin metrekarelik alışveriş merkezinde 3 bin 200 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

İBB’nin 2015 yılı mart ayındaki meclis toplantısında AVM’nin de bulunduğu Sarıyer’deki İstinye Bayırı Caddesi ile caddenin devamında yer alan Sakıp Sabancı Caddesi’nin birleşmesiyle oluşan yeni yola “Katar Caddesi” isminin verilmesi oyçokluğuyla kabul edilmişti.