'Katar’la yapılan su anlaşmasının içeriği açıklansın'

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Katar devleti hükümeti arasında imzalanan Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın içeriği kamuoyuna açıklanmadı.

Her alandaki özelleştirmelerle yerli ve yabancı sermayeye satış sürecinin “su” anlaşması konusunda da kaygı yarattığını vurgulayan Ekoloji Birliği anlaşmanın içeriğinin bir an önce açıklanması çağrısında bulundu.

Ekoloji Birliği tarafından yapılan açıklamada "Suyun meta haline getirilmesi sonrası, artık su politikaları uluslararası pazar haline getiriliyor. Bizler Ekoloji Birliği olarak suyun yaşamın tartışmasız ana maddesi olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Su ticari meta olarak kullanılamaz" denildi.

'Halkın suya erişimi bu tür anlaşmalarla zorlaştırılıyor'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle Katar’la yapılan 'su anlaşmasının' içeriği bir an önce açıklanmalıdır. Türkiye sularının üzerinde Katar’ın etkinliğin artırılması kabul edilemez. Halkların suya ulaşımı kolaylaştırılması gerekirken bu tür anlaşmalarla zorlaştırılmaktadır. Yapılan anlaşma 'yeraltı suları, su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, su kalitesi, arıtma ve gıda güvenliği' gibi vurgular geçse de bu zamana kadar deneyimlerimizden biliyoruz ki, 'arıtma, geliştirme, koruma' iddialarının arkasından yeni saldırılar gündeme geliyor" denildi.

Metin neden yayımlanmıyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bu mutabakat zaptı, sadece iki ülke arasında su yönetimi alanında deneyim ve tecrübelerin paylaşılması ve bilgi alışverişini mümkün kılacak bir metindir. Bu imzalanan metin, iki ülkenin birbirinden su temini, su nakli, suyun paylaşılması ve benzeri hususları içermemektedir” denilmişti.

Ekoloji Birliği bakanlığın bu açıklamasına rağmen anlaşma metninin yayımlanmadığına dikkat çekerek "Bu anlaşmasının içeriğinde neler var? Katar’ın Türkiye’de toprak alması, şirket satın alması yanında yeni anlaşmalar kuşkumuzu artırıyor" dedi.

'Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya'

Türkiye barajlarındaki su seviyesinin yüzde 35'lere düştüğü ve ülkenin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada "Türkiye’nin su fakiri ülkeler arasında olduğu da biliniyor. Yaşamsal öneme sahip su politikası stratejik öneme sahiptir. Su hem ekolojik denge hem de biyoçeşitlilik bakımından da vazgeçilmezimizdir. Ciddi planlamalarla tüm canlıların yaşam hakkına saygı çerçevesinde değerlendirilmeli ve kesinlikle ticaret haline getirilmemelidir" denildi.

Anlaşma yeni tehlikeler getirecek

Halkın suya erişimi gün geçtikçe azalırken yapılan anlaşmanın içeriğinin açıklanmamasının anlaşılır olmadığı kaydedilen açıklamada "Ekoloji Birliği olarak suyun ticarileşmesine; HES, JES, nükleer ve termik santraller ve maden çalışmalarıyla suların kirletilmesine karşı mücadele ederken Katar’la yapılan anlaşmayla yeni tehlikelerle karşı karşıya kalacağız. Anlaşmanın içeriği açıklanmalı, suyun ticarileşmesine izin verilmemeli. Su, yaşamdır; satılamaz"

