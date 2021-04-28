Katar: Suriye konusunda Rusya’ya yakınız

Yakın Doğu Haber'in Rusya’nın Arapça yayın kuruluşu Rusya el-Youm’dan aktardığı habere göre Katar’ın yeni Rusya Büyükelçisi Ahmed bin Nasır, ülkesinin Suriye krizi konusundaki görüşlerinin Rusya’nın görüşlerine yakın olduğunu; ancak Suriye’nin Arap Birliği’ne geri dönmesinin birlik üyelerinin toplu kararına bağlı olduğunu söyledi.

Katar’ın Rusya Büyükelçisi Ahmed bin Nasır, “Gerçek şu ki Katar, Suriye konusunda Rusya ile benzer düşünüyor. Suriye’nin mevcut durumunun sona ermesi için Rusya ile iş birliği yapıyoruz” dedi.

Suriye’nin Arap Birliği’nden çıkarılmasına öncülük eden Katar’ın Rusya Büyükelçisi Ahmed bin Nasır, “Katar’ın Suriye konusundaki tavrı son derece açıktır. Şunu belirtmem gerekir ki biz Arap Birliği’nde bu konuda tek başımıza karar veremeyiz” dedi.