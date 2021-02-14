Katar NATO bünyesinde temsilcilik açıyor

Katar NATO bünyesinde misyon ve askeri temsilcilik açmak için ittifakla anlaşma imzaladı.

Katar'ın resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, anlaşma bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında Katar ile ittifak arasındaki Bireysel Ortaklık ve İşbirliği Programı kapsamında imzalandı. Anlaşma ile Katar'ın karargahta misyon ofisleri ve askeri temsilcilik açacağı duyuruldu.

Anlaşmanın Katar'ın AB ve NATO misyon şefi Abdurrahman Muhammed Huleyfi ile NATO Mali Denetim Sorumlusu Miroslawa Boryczka ve NATO İdari İşler Sorumlusu Martin Versnel tarafından imzalandığı belirtildi.