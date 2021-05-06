Katar Maliye Bakanı İmadi gözaltına alındı

Katar devlet haber ajansı, ülkenin Maliye Bakanı Ali Şerif İmadi'nin hakkındaki zimmet, görevi kötüye kullanma, kamu sektörüne ilişkin suçlarla bağlantılı iddialar üzerine sorgulanmak üzere gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

2013 yılından beri Katar Maliye Bakanı olan İmadi aynı zamanda Katar Yatırım Otoritesi'nin de yönetim kurulunda bulunuyor.

İmadi ayrıca Katar Ulusal Bankası'nın da Yönetim Kurulu Başkanı.

Reuters haber ajansı ismini açıklamadığı bir kaynağının İmadi hakkındaki soruşturmanın ve elde edilen bulguların yönetim kurullarında yer aldığı kurumlarla ilgisi olmadığını yalnızca bakanlık göreviyle ilgili olduğunu söylediğini duyurdu. Ajans sözkonusu kaynağının ayrıntılı bilgi vermekten kaçındığını yazdı.