Katar, İran-ABD ve Türkiye-Körfez yumuşamasından memnun

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani dün verdiği iki mülakatta İran ile ABD arasında süren dolaylı nükleer görüşmelerinden ve Türkiye ile Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki bağların düzeltilmesi hamlelerinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kahire ve Riyad'a 'Ankara ile yakınlaşın' çağrısı

Reuters'a konuşan El Sani, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Mısır ile bağlarını düzeltme adımlarını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Ajansın aktardığına göre El Sani Riyad ile Kahire'ye Ankara ile yakınlaşmaya devam etme çağrısında bulundu.

El Sani "Bölgenin biraz istikrarı hissetmeye ve bölgedeki tüm oyuncuların bir araya gelerek tüm bu gerilimleri düşürmek için diyaloga girmelerine ihtiyacı var" dedi ve ekledi: "Körfez İşbirliği Konseyi'nin (GCC) İran ile görüşmesi, GCC'nin endişelerini, aynı zamanda İran'ın da endişelerini ele almak için bölgesel bir format üzerinde anlaşması gerekiyor."

Türkiye ile Mısır arasındaki siyasi istişareler Kahire'de 5-6 Mayıs tarihlerinde dışişleri bakan yardımcılarının başkanlığında yapılmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise gelecek hafta Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

'ABD ile de İran ile de ilişkilerimiz iyi'

Katar Dışişleri Bakanı El Sani, El Cezire'ye verdiği söyleşide de Türkiye ile iyi ilişkileri olduğunu belirterek "bölge yararına iyi Türk-Arap ilişkileri istiyoruz" dedi.

Suudi Arabistan ve Körfez Arap ülkeleri Ocak ayında Katar'a karşı ambargoyu kaldırmıştı.

El Sani Katar merkezli El Cezire'ye verdiği mülakatta İran ile ABD arasında Viyana'da yapılan dolaylı görüşmelere de değindi. Katar Dışişleri Bakanı "Washington ile güçlü ve stratejik ilişkilerimiz var ve Tahran'la da iyi ilişkilerimiz var. Gerilimin artmasını istemiyoruz, bu Katar'ı ve bölgeyi olumsuz etkiler" diye konuştu.

ABD ile İran ile devam eden görüşmeler yaptıklarını da söyleyen El Sani, iki ülkeyi olumlu bir biçimde görüşmelere dahil olmaya teşvik ettiklerini belirtti.

Suudi Arabistan İran'la görüşmeleri doğruladı

Öte yandan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in "Son dönemde Suudi Arabistan ile İran arasında birden fazla diyalog görüşmesine ev sahipliği yaptıklarını" duyurmasının ardından, Suudi Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Başkanı Büyükelçi Rayed Kırımlı Reuters'e bir doğrulama açıklaması yaptı. Suudi diplomat, İran'la görüşmeler için "Umarız başarılı olurlar; ancak kesin bir sonuca varmak, henüz çok erken ve vakitsiz olur" ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan'ın ilk doğrulama açıklamasını yapan Büyükelçi Kırımlı, "Tahran'ın vaatlerinin sözde kalmaması ve eylemlerinin teyit edilmesi gerektiğini' sözlerine ekledi.