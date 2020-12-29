'Katar' Hürriyet'e konuştu

Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi Katar ve Türkiye arasında kamuoyunun gündeminde olan konulara dair Hürriyet’ten Deniz Gürel’in sorularını yanıtladı.

Büyükelçi Al Şafi, “Şüphesiz ki yatırımlarımızı siyasallaştırmaktan ve dayanamayacakları anlamlar empoze etmekten ve bunları başka amaçlarla kullanmaktan mutlu değiliz” dedi. Kanal İstanbul ve “hediye uçak” tartışmalarına girmedi.

Al Şafi, Tank- Palet Fabrikası iddiaları, Türkiye’ye yönelik yatırımlar, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk hissesinin satın alınması, muhalefetin Katar’la Türkiye arasındaki ilişkiye dönük eleştirilerine yanıt verdi.

'Yatırım için verimli zemin'

Türkiye’ye yatırım yapma nedeniniz nedir? sorsuna Büyükelçi Al Şafi, "Bunun ana nedeni, bizi Türkiye ile bağlayan derin, çok boyutlu, stratejik, tarihi, kardeşlik ilişkisinin yanı sıra Türkiye’nin yatırım için verimli bir zemin, gelecek vaat eden fırsatlarla dolu, yatırımcıları cezbeden tüm bileşenlere sahip ve Katar Devleti için hali hazırda ve gelecekteki bir ortak olmasıdır" şeklinde yanıt verdi.

Kamuoyunun halen gündemin yer alan, tank palet fabrikasının peşkeş çekilmesi konusu, Özelleştirme dairesinin 2019 raporlarına da yansımıştı. Al Şafi, tank paletle ilgili soruya, "Türkiye’de yürürlükte olan yasal ilkelere göre bir Türk-Katar şirketi olan BMC’ye işletmek üzere yönlendirildi. Katar, BMC’de sadece yüzde 49 oranında ortak. Mesele bir satış veya satın alma değil, her iki tarafa fayda sağlayan tamamen bir yatırım sürecidir." yanıtını verdi.

Haber Tank Palet'in başına ne geldi? Kadir Sev

Daha önce soL yazarı Kadir Sev bir köşe yazısında "Tank-Palet fabrikasıyla Şirketin bir biçimde devredildiğini anlıyoruz. Üstelik karşılığında para alınmadığı anlaşılıyor. Tayyip Erdoğan’ın sözlerinden, her kimse alıcının 50 milyon lira yatırım yapacağını ve böylelikle borcunu ödemiş sayılacağını da öğreniyoruz" değerlendirmesini yapmıştı.

Al Şafi verdiği yanıtlla bu değerlenirmeyi doğrulamış oldu.

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul’a girme nedeniniz nedir? sorusuna "Katar Yatırım Otoritesi’nin yatırımlarının tek başına Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünya çapında 400 milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Otorite ayrıca, Londra Borsası hisselerinin yaklaşık yüzde 11’ine sahiptir. Katar Yatırım Otoritesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın İstanbul Borsası’ndaki yüzde 10 hissesini satın almış oldu" şeklinde yanıt verdi. Borsa İstanbul bir Varlık Fonu şirketi olarak, Erdoğan'ın kontrölünde faaliyetlerini sürdürüyor. Orhan Gökdemir Borsa İstanbul'un satışını da değerlendirdiği "İktidarın Katar aşkının aslı astarı" başlıklı yazısında, "Önceki gün Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu Varlık Fonu’ndan satın aldılar veya Varlık Fonu borsanın yüzde 10’unu Katarlılara sattı. Sonucunda borsanın hisseleri bir aile şirketinden diğerine geçmiş oldu. Katar Emiri ile bizim Varlık Fonu’nu elinde tutan aile akrabalık bağlarını perçinledi. “Katar ile ayrılmaz bir bütünüz” artık" yorumunda bulunmuştu.

Hediye uçak

Anlaşmaların şeffaf olmadığına yönelik soruyu "Bu suçlamaların bir kısmı ileri mübalağalı ve abartılı bir aşamaya gelmiştir. Hatta hayal ve fanteziler aşamasına kadar gelmiştir. Bizim herhangi gizli bir gündemimiz yoktur" diye açıklayan Al Şafi'nin Kanal İstanbul ve “hediye uçak” tartışmalarına girmemesi dikkat çekti. Katar Şeyhi iki yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel uçağını hediye etmişti. VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna hediye kaleminden katıldı. Hediye uçakta, toplantı salonları, yatak odası, özel revir bulunuyor.

Maruz kaldığımız baskılara rağmen Türkiye’yi haklı ve doğru pozisyonlarında destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz diye Şafi, nedenlerine dair bir yorumda bulunmadı.

Digitürk anlaşması

Digitürk anlaşmasına da değinen Al Şafi, Kasım 2016’da DigiTürk ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında Futbol Ligi yayın haklarının 2021-2022 sezonu sonuna kadar devredilmesi için imzalanan anlaşma neticesinde döviz kuru 3.26 lira idi. Sözleşmeye göre, DigiTürk kârı dolar olarak değil, Türk lirası olarak tahsil ederken, DigiTürk’ün sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin yarı yarıya dolar ve lira olarak ödenmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Döviz kurunun TL karşısındaki değişimi, DigiTürk’ü daha fazla ödemeye zorlayan olumsuz bir etki yarattı açıklamasında bulunurken, "DigiTürk, sözleşme nedeniyle bu temelde ödeme yaptı. Farklı şart ve durumlarda yasal yükümlülüklerin gözden geçirilmesini istemek her ticari işletmenin hakkıdır, bu sorun yakında çözülecek ve ortak bir formül üzerinde anlaşarak kalan ödemeler gerçekleşecektir" dedi.

Katarlı medya grubunun sahibi olduğu kuruluş, 21 Kasım 2016 günü sonuçlanan ihaleyle, yıllık 500 milyon dolar (+KDV) karşılığı Süper Lig'in yayın haklarını 5 yıllığına satın almıştı. Sözleşme gereği, söz konusu tutarın 250 milyon dolarlık kısmının Merkez Bankası'nın güncel kurundan, kalan yarısının da TFF ve Kulüpler Birliği ile anlaşılan kur üzerinden ödeneceği garanti altına alınmıştı. Hatırlanacaktır, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bu sezon başında yüzde 13 indirim yaptıran yayıncı kuruluş, 2020-21 ve 2021-21 sezonları için bir kez daha indirim talep etmişti.

Sabıkalı bir kuruluş ve bitmeyen fedakârlıklar

2016 yılına kadar uzayan süreçte, yıllık 500 milyon dolar bedelle yayın ihalesini alan ancak bu meblağın yarısını TL'yle ödeyen ve kalan yarısını da dolar kurunu sabitleyerek verme yolunu zorlayan yayıncı kuruluş, kulüpler nezdinde ‘sabıkalı’ hâle gelmişti. Buna paralel olarak, yüzde 30 indirim isteyen ve yıllık bedeli 410 milyon dolara indiren Katar sermayeli medya kuruluşu, meblağın yarısını TL yarısını da kur olarak sabitlemeyi başarınca bedel 350 milyon doların da altına inmişti. Bu süreç bir ‘fedakârlık’ olarak pazarlandı.