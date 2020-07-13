Katar Emiri’nin annesine Kanal İstanbul kıyağı: Arazinin değeri şimdiden beşe katlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında çılgın proje olarak duyurduğu Kanal İstanbul projesine yönelik tartışmalar sürerken, çevresinde kurulacak yeni şehir için imar çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yedi etaptan oluşan 1/5000'lik Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı hazırlıyor. Projenin ilk üç etabından oluşan ve Arnavutköy ile Başakşehir ilçelerini kapsayan planlar bakanlık tarafından 2 Temmuz'da itiraz süreci için askıya çıkarıldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani’nin annesi Şeyha Moza bint Nasır el-Missned, 8 Kasım 2018'de 100 bin lira sermaye ile Triple M Gayrimenkul Turizm Ticaret Anonim Şirketi'ni kurmuştu. Başakşehir merkezli şirketin hisselerinin yüzde 45,45’ini Şeyha Moza'ya, yüzde 31,82'sini Katar eski Başbakan Yardımcısı Abdullah bin Hamad el-Attiyah’ın eşi olan Munira bint Nasır el-Misnad'a, yüzde 22.73'ünü ise Shanna Nasır el-Misned'a pay edilmişti.

Şirket kurulduktan 1.5 ay sonra Kanal İstanbul güzergahında yer alan 44 bin 702 metrekare araziyi satın aldı. Arazi, imar planlarında ‘tarla’ olarak görünüyordu.

Arazi yapılaşmaya açıldı

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Çevre ve Şehirlik Bakanlığı'nın hazırladığı yeni planlarda Katar Emiri'nin annesinin şirketinin satın aldığı arazi yapılaşmaya açıldı.

Turizm ve ticaret alanı olarak olarak belirlenen 44 dönüm arazide emsale dahil 22 bin metrekare inşaat yapılabilecek. Yüksekliği en çok zemin ve iki kat ile sınırlandırılan arazinin tamamında turistik yapılar inşa edilirse, iki bodrum katı iskan edilebilecek. Toplam emsal inşaat alanının en çok yüzde 30’u ticaret alanı olarak ayrılabilecek. Plana göre, turizm ve ticaret alanlarında iş, alışveriş ve yönetim merkezi, otel, motel, ofis, büro, lokanta, çarşı, çok katlı mağazalar, banka ve finans kurumları inşa edilebilecek. Bu işlevler bir arada olabileceği gibi ayrı bloklar şeklinde de projelendirilebilecek.

Arazinin değeri beşe katlandı

Triple M Gayrimenkul'ün alım yaptığı tarihte bölgede metrekare birim fiyatının 300 lira seviyesinde olduğuna dikkat çekerek arazinin 12-13 milyon lira bedelle satın alınmış olabileceği ifade edildi.

Habere göre arazinin şu anki değerinin 20-25 milyon lira civarında olduğu belirtilirken, yeni imar planlarının yürürlüğe girmesinin ardından arazinin değerinin en az 5 kat artabileceğine, bölgenin gelişimine göre bu miktarının daha da yükselebileceğini söyledi.