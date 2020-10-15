Katar Emiri: Erdoğan benim babamdır

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Es-Sani arasında geçtiğini öne sürdüğü diyaloğu okurlarına aktardı.

Katar Emiri'nin Macron’la ne konuştuğunu, kendisine ne söylendiğini ve buna nasıl bir cevap verdiğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘A takımından’ bir isme anlattığını iddia eden Acet, şöyle devam etti:

"Görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı, Emir Temim Es-Sani’ye aynen şöyle diyor:

'Türkiye ekonomik olarak çökecekti. Sen yardım ettin, onun üzerine Erdoğan kurtuldu.'

Macron’un bu densizliğine karşı Katar Emiri cevaben diyor ki:

'2017 Haziran ayında darbe girişimi yapılırken yanımda bir tek Tayyip Erdoğan vardı. O benim babamdır. Ölene kadar bu böyle olacak. Onunla birlikte olmaktan asla vazgeçmeyeceğim.'