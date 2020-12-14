'Katar' dolandırıcılığı tescillendi

AKP’nin önemli isimleriyle çektirdiği fotoğraflarla gündem olan ve bu "ilişkileri" sayesinde hakkında yüzlerce işçiyi dolandırdığı iddiaları bulunan Kurtcebe Osma hakkındaki iddialar mahkeme kararlarıyla tescillendi.

İbrahim Kalın, Nihat Zeybekçi gibi AKP'li isimlerle fotoğraflar çektiren, Cumhurbaşkanlığı'nda Katar'la ilişkileri olan isimlerle yakın teması olduğunu söyleyen Kurtcebe Osma, bu ilişkilerini kullanarak birçok işçiye Katar'da iş bulacağını, bu işçilerin aylık binlerce dolar maaş alacağını söyledi.

İşçiler bu vaatler sonrası Osma'ya binlerce lira para gönderdi ancak hiçbir geri dönüş alamadı.

Ağustos ayında soL'da gündeme getirdiğimiz dolandırıcılık iddiaları sonrası birçok işçi söz konusu isim hakkında dava açarken, emekli kurmay albay Osma'nın "Katar'la yakın ilişkilerim var", "Cumhurbaşkanlığı'nda Katar ilişkilerini sağlayan isimleri tanıyorum" diyerek işçileri dolandırdığı iki ayrı mahkeme kararıyla tescillendi.

Mahkeme kararlarında Osma'nın "nitelikli dolandırıclık" yaptığı ifade edildi.

240 mağdur bir araya geldik

Osma'nın dolandırdığı isimlerden biri olan Kemal Baran, soL'a yaptığı açıklamada "Emekli bir kurmay albay olduğu ve yetkililerle de bağlantılı olduğunu gösteren fotoğrafları dolayısıyla dolandırılacağımızı düşünmedik. Bizden bu işe katılım için 5 bin dolarlık bir ücret yatırmamızı, bunun çeşitli evrak ve sağlık işleri için gerekli olduğunu söyledi. Bu kadar parayı bir arada görmediğimizi söyledik, sonrasında borçla toplayarak yaklaşık 25 bin liralık bir ödeme yaptık" demiş, Osma'nın sadece kendilerini değil, birçok işçiyi dolandırdığını öğrendiklerini dile getirmişti.

Baran, son duruma ilişkin soL'a yaptığı açıklamada, Kurtcebe Osma'nın üç ayrı davada ceza aldığı, kendilerinin açtığı davada ise sonucu beklediklerini dile getirdi.

"Biz 240 mağduruz. En azından birbirini bulan ve bir araya gelen kişilerin sayısı bu. Bizden 24 bin lira almıştı. Bizim dışımızda mühendisler, askerler var, diğer inşaat işçileri de var. Hepsini dolandırmış. Mühendislerden 6 bin dolar, işçilerden 10 bin lira para almış. Bize hiçbir şekilde yanıt vermiyor artık. Hala Katar'da olduğunu düşünüyoruz. soL'da haber çıktıktan sonra benzer şekilde dolandırılan birçok kişi bizi aradı, benzer şeyler yaşadıklarını söyledi ve dava süreci başlattık. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.