Katar ABD'yi geçti, Borsa İstanbul'da ilk sıraya yerleşti

Kasım ayında Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payı Katar devletinin yatırım fonu Katar Yatırım Otoritesi’ne satılırken, Borsa İstanbul’da portföyü olan "yabancı yatırımcılar" arasında Katar, ABD’yi geçerek birinci sıraya oturdu.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, 2020 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla ABD’de yerleşik "yatırımcıların" BIST’teki portföy yatırımları yarıya yakın düştü.

BIST’te ABD’li "yatırımcıların" portföy büyüklüğü 2019 Eylül sonunda 12 milyar 517 milyon dolardan, bu yıl aynı dönemde 7 milyar 375 milyon dolara, İngiltere’nin portföy büyüklüğü 5 milyar 766 milyon dolardan 3 milyar 617 milyon dolara indi.

2020 Eylül itibarıyla 2019 sonuna göre "yabancı yatırımcıların" portföy değeri içerisinde Katar’ın payı yüzde 20’den yüzde 36’ya yükseldi.

Bu dönemde Borsa İstanbul’da Katarlıların portföy büyüklüğü 13 milyar 669 milyon dolara çıktı, geçen yıl aynı dönemde bu rakam 5 milyar 735 milyon dolardı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde ABD’nin payı yüzde 26’dan yüzde 20’ye, İngiltere’nin payı ise yüzde 14’ten yüzde 10’a geriledi. 2019 yılı sonunda dördüncü sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri’nin ise bu dönemde ilk 15 ülke arasına girememesi dikkat çekti. Listede İngiltere üçüncü, Lüksemburg dördüncü, İrlanda beşinci Hollanda altıncı ve Cayman Adaları yedinci sırada yer alıyor.

2019’un ilk çeyreğinde Borsa İstanbul’da ABD’de yerleşik 1.243 adet "yatırımcı" toplam yabancı yatırımların yüzde 31’ine sahipti. Katar ise aynı dönemde 1 milyar 970 milyon dolar ile sadece yüzde 5 pay ile 5. sırada yer alıyordu.