Kastamonu'da orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç Köyü Dumanlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerine kadar ulaştığı bildirildi. Yangından etkilenen bazı yurttaşlara sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi.

500 hektarlık ormanlık alanda başlayan yangına Taşköprü ve Kastamonu itfaiye ekipleri, Kastamonu ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile çevre ilçelerden çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına bir yangın söndürme uçağının da destek verdiği belirtiliyor.

Öte yandan Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde Kızıleşme mevkiinde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine sevk edilen ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor. Çalışmalara havadan 2 helikopter ve 1 uçakla da destek verildiği kaydedildi.