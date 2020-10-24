Kastamonu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan IŞİD şüphelileri C.H, S.Y. ve K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yabancı uyruklu olan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Kastamonu'da IŞİD tutuklamaları
Kastamonu'da IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.
Haber Merkezi
Kastamonu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan IŞİD şüphelileri C.H, S.Y. ve K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yabancı uyruklu olan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.