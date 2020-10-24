Kastamonu'da IŞİD tutuklamaları

Kastamonu'da IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi

Kastamonu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan IŞİD şüphelileri C.H, S.Y. ve K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu olan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.