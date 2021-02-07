Kaş’ta valiye lüks villa almak için devletin milyonları harcandı!

Antalya’nın Kaş ilçesinde kamuya ait kaymakam evi ve personel lojmanlarının Çukurbağ Yarımadası’ndaki iki lüks villa ile takas edilmesinin ardından ilçede tepkiler yükselmişti. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülen çalışma ile yapılan villa takasıyla ilgili bir açıklama yapan CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, işlemler sırasında kaymakamlığa ait taşınmazların değeri 8 milyon TL, villaların ise 6,8 milyon TL olarak belirlendiğine işaret ederek, “Kaymakamlığa ait 1300 metrekarelik alanın Kumluca Ticaret Odasındaki değeri 13,5 Milyon TL iken; Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte daha önce yaptığımız araştırmalar, iki villanın değerinin en fazla 4,5 Milyon TL olabileceği yönünde. Biri vali, diğeri kaymakam için lojmanlara karşılık alınan villaların tadilatı, 11 Aralık 2020 tarihinde EKAP üzerinden ihaleye verildi. 500 bin TL'yi bulan bir ihale bedeliyle özel bir firmaya verilmiştir. Bu demek oluyor ki ortada ciddi bir kamu zararı var” diye konuştu.

Kaş Kaymakamlığına ait Kaymakam evi ve personel lojmanlarının, Antalya Valiliği ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmayla Çukurbağ Yarımadasındaki 2 lüks villa ile takas edilmesine yönelik tepkiler sürüyor. Milyonlarca liralık kamu zararına yol açıldığı öne sürülen villa takasına konu olan lojmanın bulunduğu sokakta CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar milletvekilleri ile birlikte bir basın açıklaması yaptı.

CHP İl Başkanı ve Milletvekilleri Kaş'ta basın açıklaması yaptı

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, partisinin Antalya milletvekilleri Rafet Zeybek, Aydın Özer ve Cavit Arı’nın da eşlik ettiği basın açıklamasında, “Usulsüz, ihalesiz takas edilen bu kamu binalarında tüm Kaş halkının hakkı var. Bu hakkı kimseye yedirmeyeceğiz!” dedi.

Kamu lojmanları 13,5 milyon, villalar 4,5 milyon değerinde

Gerçekleştirilen takas işlemi hakkında önemli iddiaları da gündeme getiren CHP İl Başkanı Bayar, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya konuyla ilişkili sorular yönelterek sert eleştirilerde bulunarak şunları dile getirdi: “3 Haziran 2020’de Antalya Valiliği, Kaş’ta yer alan Kaymakam evi ve lojmanların ömrünü tamamladığını, bu gerekçeyle elden çıkarılması gerektiğini, bu binaların arsalarıyla birlikte takasta kullanılması için onay istediklerini ifade eden bir dilekçe hazırlayıp İçişleri Bakanlığına göndermiş ve hemen 2 gün sonra olumlu dönüş almıştır. Gelen bu onay ile birlikte Antalya Emlakçılar Odası ve Kumluca Ticaret Odası ortaklaşa kararla, takası düşünülen taşınmazlara değer biçmiş, Kaymakamlığa ait taşınmazların değeri 8 milyon TL, villaların ise 6,8 milyon TL olarak belirlenmiştir. Kaymakamlığa ait 1300 metrekarelik alanın Kumluca Ticaret Odasındaki değeri 13,5 Milyon TL iken; Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte daha önce yaptığımız araştırmalar, iki villanın değerinin en fazla 4,5 Milyon TL olabileceği yönünde. Biri vali, diğeri kaymakam için lojmanlara karşılık alınan villaların tadilatı, 11 Aralık 2020 tarihinde EKAP üzerinden ihaleye verildi. 500 bin TL'yi bulan bir ihale bedeliyle özel bir firmaya verilmiştir. Bu demek oluyor ki ortada ciddi bir kamu zararı var.”

Milyonlarca liralık takasta kimlere peşkeş çekildi

Takas işlemi gerçekleşirken kimseye haber verilmediğini dile getiren Bayar, “Kaymakamlık taşınmazlarının takasta kullanılacağını öğrenen Ş.Y. isimli Kaşlı bir iş insanı; kamuya ait 2 arazi için noter aracılığı ile 12 Milyon TL’lik satın alma teklifi sundu. Bu başvurunun ardından 2 hafta geçtikten sonra bu teklif geri çekildi. Neden veya nasıl geri çekildi bilmiyoruz. Ancak iddialara göre Kaymakamlık binaları için daha önce 12 Milyonluk teklif yapan Ş.Y adlı kişi, takas işleminin ardından villaların sahibi ile anlaşarak Kaymakamlık binalarına biçilen değer karşılığı villaları satın almıştır. Kısaca durum şu ki; villalar alınırken, satılırken, kamu binalarına değerler biçilip, takaslar gerçekleştirilirken ne bir ihale yapıldı, ne de başka alıcılara ulaşıldı. Buradan Kaş halkı adına sesleniyoruz; burada sessiz sedasız, milyonlarca liralık değer biçilerek takası yapılan binalarda tüyü bitmemiş çocukların, Kaş halkının hakkı var! Bu hak kimlere peşkeş çekildi?” diye konuştu.

Bakan Soylu ve Vali Yazıcı'ya villa takası soruları

Basın açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı’ya da sorular yönelten CHP İl Başkanı Nusret Bayar, bu işin peşini bırakmayacaklarını belirterek kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini söyledi: ”Kaş’ta yaşayanlar adına, kamu zararının ve şaibenin giderilmesi adına soruyorum; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu ihalesiz takastan haberi var mıdır? Var ise Sayın İçişleri Bakanı herhangi bir işlem başlatmış mıdır? Antalya Valisi’ne soruyorum; yapılan bu işlemlerden haberiniz var mıdır? Bilginiz varsa önlem aldınız mı? Soruşturma yapıyor musunuz? Başta Kaş halkı olmak üzere tüm kamuoyuna bu konuyla ilgili bildiklerinizi aktarmanızı, akıllardaki soru işaretlerini gidermenizi talep ediyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak tam kadro buradayız! Bu işin peşini bırakmayacak, Kaş halkının hakkını kimseye yedirmeyeceğiz! Mücadelemiz Kaş’ta da Antalya’da da Ankara’da da devam edecek.”

CHP Milletvekili Arı: 'Villa, saray anlayışının devamı'

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise ortada afaki fiyat farklarının dolayısıyla kamu zararının olduğuna işaret ederek hukuka aykırı biçimde gerçekleştirilen takas için İçişleri Bakanlığı’nı göreve davet etti. Arı, “Bir vali, bir kaymakam neden kendine villa ihtiyacı duyar? Bu villa anlayışı, saray anlayışının devamıdır” diye konuştu.

CHP’li Rafet Zeybek: 'Kamu malı birilerine peşkeş çekilmiş'

Kamu malını böylesi değersizleştirmenin milletin hakkının gasp edilmesi anlamına geldiğini belirten CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek de, “Kamu malı birilerine peşkeş çekilmiş, bilerek ve isteyerek yapılmıştır. Sonuna kadar hukuksal mücadelemizi vereceğiz” dedi.

Valilik villa takası konusunda sessizliğini koruyor

Konuyla ilgili kamuoyunda oluşan tepkilere karşın Antalya Valiliği ile idareye bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.