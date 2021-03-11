Kaş’ta vali ve kaymakam için alınan villalar satışa çıkarılacak!

Kaş ilçe merkezinde yer alan Kaymakamlık konutu ile kamu personelinin kullandığı 6 daireden oluşan 1314 metrekare arazisi bulunan 3 katlı lojman binası, “eski ve yıprandığı” gerekçesiyle Çukurbağ Yarımadası’nda bulunan 1289 metrekare arazi üzerindeki iki lüks villa ile takas edildi. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülen çalışma kapsamında kamuya ait taşınmazlara 8 milyon TL, takas edilen villalara ise 6.8 milyon TL değer biçildiği ortaya çıktı.

Takas işleminde kamu zararı iddiası gündeme geldi

Bu arada Kaş’ta Ş.Y. adındaki inşaat firması sahibinin Kaymakamlık konutu ve lojmanı için 12 milyon TL teklifte bulunduğu ancak bir süre sonra teklifini geri çektiği öğrenildi. Ancak takasın ardından kamu taşınmazlarının 8 milyonluk takas bedeli üzerinden 12 milyon TL teklif verip sonra da geri çeken kişiye satıldığı ortaya çıkarken, devlete ait arazi ve lojmanların değerinin takas işleminin yapıldığı dönemde 13,5 milyon, iki villanın ise 4,5 milyon lira değerinde olduğu iddiası da gündeme geldi.

Antalya Valiliği takas edilen villaları satışa çıkarıyor

Takas işleminin ardından Aralık 2020’de 480 bin lira ihale bedeliyle lüks villalarda tadilat çalışması başlatıldı. Villalardan birinin Kaş Kaymakamlığı konutu, diğerinin ise Antalya Valisi için ayrıldığı belirtilirken Antalya YİKOB’un bu girişimi kamuoyunun tepkisini çekmişti. Konuyu gündeme getiren haberlerimizin ardından Antalya Valiliği’nin villa takasından geri adım attığı ortaya çıktı. Valilik, tadilatı yapılan iki villayı satmaya karar verdi.

Villa satışı için İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderildi

Antalya Valisi Ersin Yazıcıoğlu’nun imzası ile 28 Ocak’ta İç İşleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na yazılan yazıda, kamu taşınmazları ile villalar için tespit edilen takas bedelleri arasındaki 1 milyon 310 bin TL’lik farkın, villaların maliki tarafından Antalya YİKOB hesabına yatırıldığı kaydedilerek tapu işlemlerinin ise 10 Eylül 2020’de Muratpaşa Tapu Dairesinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Villa Patara Yılı için gelecek devlet büyükleri için ayrılmış

Valilik yazısında, villalardan birinin 2020’nin ‘Patara Yılı’ ilan edilmesi nedeniyle ilçeyi ziyaret edecek olan devlet büyüklerinin ağırlanması için ayrıldığı, diğerinin ise Kaymakam konutu olarak kullanılmasının planlandığı belirtildi. İç İşleri Bakanlığının görüşüne sunulan Valilik yazısında, iki villanın satılarak bedelinin Antalya YİKOB tarafından kullanılmasının planlandığı kaydedildi.

Bakanlıktan satış için 'uygun' görüşü geldi

İç İşleri Bakanlığı ise Antalya Valiliği’ne ilettiği 3 Mart 2021 tarihli cevabi yazısında, söz konusu taşınmazların satışına izin verildiğini bildirdi. Bunun üzerine Antalya YİKOB tarafından alınan villaların satışıyla ilgili karar onaylanmak üzere Valilik makamına gönderildi. Antalya YİKOB’un villaların satışa çıkarılmasıyla ilgili gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

Satış gerekçesi: 'Pandemi nedeniyle görülen lüzum üzerine'

Kaş Kaymakam konutu ve devlet büyüklerinin ağırlanması amacıyla planlanan Çukurbağ Yarımadası’ndaki iki villanın tüm dünyayı tehdit eden Covid-19 pandemisinin ekonomiye etkilerini azaltması amacıyla ve görülen lüzum” üzerine satılmasının planlandığı kaydedilen yazıda, İç İşleri Bakanlığı’nın da izin verdiği satış işlemlerine başlanılması için Antalya Valisi Ersin Yazıcıoğlu’nun onayı istendi.

Söz konusu iki lüks villanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında önümüzdeki günlerde satışa çıkarılması bekleniyor.