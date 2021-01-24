Kaş’ta takas edilen lüks villalardan biri Valiye tahsis edilecek!

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Kaymakam evi ile kamu personelinin kullandığı 6 dairelik lojmanın, Çukurbağ Yarımadası’nda bulunan iki lüks villa ile takas edilmesi ilçede tartışma yaratırken geçtiğimiz ay yaklaşık yarım milyon liralık ihaleyle tadilata alınan villalardan birinin Vali tarafından kullanılacağı ortaya çıktı.

Eski ve yıprandığı gerekçesiyle Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca yürütülen çalışma kapsamında 6,8 milyon lira değer biçilen iki lüks villadan birinin ilçe Kaymakamı, diğerinin ise Antalya Valisi tarafından kullanılacağı iddia edildi. Villalarla ilgili yapılan tadilat sözleşmesinde de yer verilen bilgilere göre iki B Blok olarak adlandırılan villanın Vali konutu olarak kullanılacağı belirtiliyor.

Eskiyip yıprandığı gerekçe gösterilerek yıkılıp yeniden yapılması gündeme gelen Kaş Kaymakamlık konutu ile kamu personelinin kullandığı 3 katlı ve 6 daireden oluşan kamu binası, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca yürütülen çalışma ile Ağustos 2020’de iki lüks villa ile takas edildi. Kamuya ait taşınmazlara 8 milyon TL, takas edilen villalara ise 6,8 milyon TL değer biçilirken, Kaşlı bir "girişimci"nin ilçe merkezinde ve en değerli bölgede yer alan kamu taşınmazları için 12 milyon liralık teklif verdiği ancak bu teklifini iki hafta sonra geri çektiği ortaya çıkmıştı.

Takasın ardından 12 milyon teklif veren kişiye satıldı

Ardından ise 8.069.943,75 TL üzerinden villa sahibiyle yapılan pazarlık sonucu takas işlemi gerçekleştirilerek kamuya ait taşınmazlar el değiştirmişti. Ancak bir süre sonra 12 milyon lira teklif veren kişinin, komisyonun belirlediği 8 milyonluk rakam üzerinden takası yapılan kamu arazisini yine aynı fiyatla villa sahibinden satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Kaş’ta tartışmalara yol açan Kaymakamlık lojmanı takasına tepkiler yükselirken Çukurbağ Yarımadası’nda bulunan ve her biri 260 metrekarelik kullanım alanına sahip olan iki villanın ne amaçla kullanılacağı sorusu gündeme geldi.

Deniz tarafındaki villa vali konutu olacak

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülen takas işlemlerinin ardından kurumun bünyesine geçen iki lüks villada geçtiğimiz Aralık ayında tadilat başlatıldı. 11 Aralık 2020 tarihinde imzalanan ve 468 bin lira maliyeti olacağı belirtilen tadilat sözleşmesiyle ilgili dosyada yer verilen bilgilere göre, iki villadan birinin kaymakamlık lojmanı olarak kullanılacağı diğerinin ise Vali konutu olarak hazırlandığı ortaya çıktı.

Ulaştığımız tadilat sözleşmesinde iki villada yapılacak inşaat işleri tek tek sıralanırken, A Blok olarak anılan villanın Kaymakamlık konutu, B Blok olarak anılan deniz tarafındaki villanın ise Vali konutu olarak kullanılacağı bilgisine yer veriliyor. Tadilat kapsamında ayrıca Kaymakam konutunun yanına bir de güvenlik kulübesinin yapılması planlanıyor.

Tepeden tırnağa yenilenecek

Vali konutu olarak kullanılacağı belirtilen villanın yatak odasından tuvaletlere tepeden tırnağa yenilenmesi planlanırken bu kapsamda yapılacak imalatlarla ilgili şu bilgilere yer veriliyor: “Vali konutunda asma tavan mahallerdeki spot armatürler 6W 3 inçlik led armatürlerden oluşan spot aydınlatma tesisatı kurulacaktır. Odalara J tip duylar ve 9W minimum 1200 lümen led ampuller tesis edilecektir. Tüm elektrik işleri tesisat imalatları TSE belgeli ve 1. sınıf olacaktır.”

Vali için tahsis edilecek villadaki mevcut vitrifiye malzemelerinin söküleceği ve tümüyle yenileneceği belirtilen tadilat dosyasında, ekstra kalitede olması istenen alafranga WC ve lavaboların antibakteriyel özellikte olacağı belirtiliyor. Tadilat sözleşmesine göre Vali için ayrılan villada yapılacak onlarca kalem imalattan bazıları ise şöyle sıralanıyor:

'Pirinçten sifon, kayar kapılı duş kabin'

“Duş tesisatı: gömme baş ve el duşlu banyo takımı; el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı olacak.

Filtreli ara musluk: paslanmaz çelik filtre, rozet dâhil olacak.

Lavabo bataryası: tek kumandalı, tek gövde yüksek tip kumandalı lavabo bataryası (çanak lavabolar için) olacak.

Lavabo evye sifonu: BBF. 25.130.6001 pozuna uygun lavabo ve eviye sifonu pirinçten kromajlı olacak.

Kâğıtlık: kâğıtlık (paslanmaz çelik) olacak.

Küresel vana: gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, küresel vanalar (ts 3148) olacak.

Banyo süzgeci: pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm. ø70 çıkışlı olacak.

Duş kabin: 6mm temperli camlı, h=180cm yüksekliğinde, kayar kapılı, projeye uygun ölçülerde olacak.

Askılık ve sabunluk: paslanmaz çelik olacak.

Ayna: tezgâh ölçüsüne göre bizüteli olacak.

Mutfakta evye ve tesisatı yenilecek.

Eviye tesisatı: pirinç sifonlu (sifon ts-en 274-1-2-3) (birinci sınıf), bir gözlü eviye tesisatı olacak.

Havuzun yan tarafına projesine uygun olarak ahşap kamelya yapılacaktır.”