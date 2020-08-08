Kaş’ta ağaçları yanan arazi imara açıldı

Antalya‘nın Kaş ilçesinde villa ve yazlıkların bulunduğu ormanlık arazide 24 Mayıs’ta yangın çıktı.

Yangın çıkan alanın yeniden ağaçlandırılacağı bildirilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yangının çıktığı bölge imara açıldı.

Halkweb'in haberine göre, doğal sit alanı statüsündeki Çukurbağ Yarımadası’nda kişiye özel imar planıyla yapılaşmaya açılan 119 bin metrekarelik arazinin, Ergun Bodur’un şirketi olan Kösdağ Ambalaj’a devredildiği ortaya çıktı.

2014 yılında "zeytinlik" vasfı değiştirilerek "tarla" olarak tapuya kaydettirilen araziye, geçtiğimiz Haziran ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan planda "ekolojik turizm" vasfı verilmesiyle, yapılaşmaya açılan iki büyük parselden biri oldu.