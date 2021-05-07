Kaş’ta 1 yılda 540 kaçak yapı tespit edildi: Haftalık 50 bin lira kira dönemi

Sahip olduğu zengin doğal ve kültürel mirasıyla Türkiye’nin önemli turizm kentlerinden biri olan Antalya’nın Kaş ilçesi son yıllarda adeta kaçak yapılarla kuşatılıyor. Covid-19 pandemisi döneminde adeta patlama yaşanan kaçak inşaatlar ilçe merkezinden köylere sıçradı. Korunan alanların yanı sıra zeytinlikler, tarım alanları ve kıyılar büyük kısmı kaçak olan villalarda doluyor.

Kayıt dışı turizmi de körükleyen kaçak yapılaşma sorunu Kaş Belediyesi’nin Nisan ayı Meclis toplantısında da gündeme geldi. Belediye Başkanının yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü sırada söz alan İmar Komisyonu Üyesi Cemil Tufan, 2019 yılında 540 kaçak yapının tespit edildiğini belirterek, “Bütün Kaş coğrafyası, plansız ve kuralsızlığa feda edilmektedir. Asli görevi planlamak, kural koymak ve denetlemek olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’müz sanki ‘kaçak tespit etme ve ceza kesme müdürlüğü’ne dönüşmüş durumda. Bu durum sürdürülebilir değildir” görüşünü dile getirdi.

Türkiye’de turizm ekonomisinin tabana yayıldığı nadir kentlerden biri olan Kaş, hızla kayıt dışılığın ve kaçak yapılaşmanın merkezi olma yolunda ilerliyor. Kitle turizminin ve her şey dâhil sisteminin bugüne kadar girmediği ilçede 5 yıldızlı otellerin yerine butik oteller ve aile pansiyonculuğu öne çıkıyor. Geçmişte yaygın olan ev pansiyonculuğunun yerini ise son yıllarda lüks villalara olan talebin artmasıyla “villa turizmi” almaya başladı.

Kaş'ın en güçlü yanı, en zayıf yeri haline dönüştürülüyor

Kaş ilçe merkezinin önemli bir kısmı kentsel sit alanı, çevresinde ise doğal ve arkeolojik sit alanlarıyla Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇK) yer alıyor. Korunan alanların yoğun olması aslında Kaş’ın bugüne kadar turistik cazibesini de korumasını sağladı. Ancak son birkaç yılda doğal ve kültürel mirasın yarattığı bu özgün doku kontrolsüz ve kaçak yapılaşmanın tehdidi altında. Covid-19 pandemisi mesafeli tatil fikrini öne çıkardı. Kaş’ın çevresiyle birlikte en güçlü yanı olan doğayla iç içe turizm modeli, salgın döneminde adeta ilçe için bu modelin sonunu getirecek bir sürecin de fitilini ateşledi. Geçtiğimiz sezonda 5 yıldızlı oteller kapılarına kilit vururken Kaş ve Kalkan çevresinde köylere kadar yayılan lüks villalarda adeta talep patlaması yaşandı.

Villaların haftalık kirası 15 ila 50 bin TL arasında

Bu yıl ise kapanma tam aşamasındaki Türkiye turizm sezonuna belirsizlikler içinde hazırlansa da Kaş ve Kalkan çevresindeki yapılaşma çılgınlığı büyük bir hızla devam ediyor. Zeytin ağaçları, makilikler kesiliyor, yamaçlar teraslanıyor ve deniz gören-görmeyen eskinin “marjinal” tarım arazilerinde ve yerel halkın deyimiyle taşlı tarlalarda lüks villalar yükseliyor. Kaş’ın Kalkan beldesinde bulunan lüks villaların haftalık kiralama ücretleri 15 bin ila 50 bin TL arasında değişiyor. Bu fahiş fiyatlar bölgedeki yapılaşmayı da hızlandırıyor. Ancak çoğu yerde imarsız alanlarda ve kaçak olarak inşa edilen lüks yapılar kimine göre ilçenin en önemli sorunlarından biri olarak görülürken, kimilerine göre ise bu kayıt dışılığın yarattığı rant önemli bir oy deposu olarak görülüyor.

İma Komisyonu Üyesi Cemil Tufan'dan kaçak yapılaşma isyanı

Kaş Belediyesi’nin Nisan ayı Meclis toplantısında da gündeme gelen kaçak yapılaşmayla ilgili çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Kaş Belediyesinin CHP’li Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Üyesi Cemil Tufan, Belediye Başkanının yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında söz alarak kaçak ve plansız yapılaşmalarla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi. Kaş Belediyesi’nin sosyal medya hesabından da canlı yayınlanan meclis toplantısında konuşan Tufan, belediyenin görevlerinden ilkinin sorumluluk alanındaki halkın yaşamını ve geleceğini planlamak olduğuna değinerek, belediye bünyesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün önemine işaret etti.

'Kaş'ın planlanması konusunda kayda değer bir şey yapılmadı'

Planlı ve yaşanabilir bir Kaş’ı yaratmanın güçlü ve donanımlı bir imar müdürlüğü ile mümkün olduğunun altını çizen İmar Komisyonu Üyesi Cemil Tufan, görüşülen faaliyet raporunda yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün çalışmalarını incelediğini belirterek, “Raporu incelerken bu dönemde Kaş’ın planlanması konusunda kayda değer hiçbir şeyin yapılamadığını gördüm” diye konuştu.

'İmar Müdürlüğü, kaçak tespit etme müdürlüğüne dönüştü'

Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün bir yıl içinde 415 kaçak yapı tespit ettiğini, 210 inşaat ruhsatı ile 92 adet de iskân ruhsatı verdiğini dile getiren Komisyon Üyesi Cemil Tufan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu müdürlüğümüzün 2019 faaliyetlerine baktığımızda 2019 yılında da 540 kaçak yapı tespit edilmiş, 254 inşaat, 80 iskân ruhsatı verilmiş. Daha geriye dönüp Büyükşehir uygulamasının başladığı 2014 yılından bu yana da belediyemizin bütün Kaş’ın planlanması konusunda kayda değer önemli hiçbir çalışmayı yapamadığını görmekteyiz. Allah’ın bize bahşettiği, cennetten bir köşe olan güzelim Kaş coğrafyası plansız ve kuralsızlığa feda edilmektedir. Asli görevi planlamak, kural koymak ve denetlemek olan ‘İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’müz sanki ‘kaçak tespit etme ve ceza kesme müdürlüğü’ne dönüşmüş durumda. Bu durum sürdürülebilir değildir.”

Kaş'ta 54 mahallenin sadece 3 tanesinde imar planı var

Kaş’ın toplam 54 mahalleden oluştuğuna dikkat çeken Belediye İmar Komisyonu Üyesi Cemil Tufan, ‘Bütün Kaş’ planında yalnızca ilçe merkezi ile Kalkan ve Gelemiş’in (Patara) kooperatifler bölgesinde imar planının bulunduğunu belirterek, “Geride kalan 51 mahallemizin planlama sorunları devam ediyor. Bu kadar bir geri kalmışlık olabilir mi?” diye konuştu.

'Planlama sorunları yıllardır halının altına süpürülmüş'

Yerleşim yerlerinin imar planlarını yapmanın belediyelerin en başta gelen görevlerinden biri olmasına rağmen, Kaş bölgesinde plan konusunun hep halının altına süpürülerek yok sayıldığını öne süren Tufan şunları dile getirdi: “Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne ait ‘Çevre Düzeni Planı’ 1991 yılında yapılmış. Bu plan yapılalı koca 30 yıl olmuş. Ova ve Kınık’ın uygulama imar planları 24 yıl önce, Yeşilköy’ün planları 14 yıl önce yapılmış. Fakat bu planlar ‘parselasyon planları’ yapılarak yürürlüğe konulmamış. Yani bu beldelerimizin planlama ile ilgili sorunları yıllarca halının altına süpürülerek üstü örtülmüş.

Sorunun üzerine cesaret ve kararlıklıkla gidilmiyor'

Bugün de Kaş’ta planlama sorunlarının üzerine cesaretle, kararlılıkla gidilemediğini gözlemlemekteyim. Anlamakta zorlanıyorum. Üzerinden 7 ay geçmiş olmasına rağmen 12 mahallemizin bazı semtleri ile ilgili köy yerleşim alanları tekliflerini hazırlayarak Toprak Koruma Kurulu’na gönderemedik henüz. Şimdi sizlere soruyorum. Bu gidişle biz 5 yıllık görev süremizde ‘Bütün Kaş’ın planlama sorunlarını yüzde 30-40 oranlarında çözebilir miyiz? Bu konuda ben karamsarım.”

'Hastalık teşhisi doğru fakat iyileşme sağlanamıyor'

Faaliyet Raporu’nun son bölümünde yer alan ‘fırsatlar-tehditler’ başlıklarına da değinen Tufan, sözlerini değerlendirmesini şöyle tamamladı: “Son 5 yılın faaliyet raporlarında Kaş’ımızı tehdit eden birinci sorunun ‘plansız yapılaşma’ olduğu yazıyor. Faaliyet raporlarına bakıldığında hastalık doğru teşhis ediliyor fakat iyileşme sağlanamıyor. Peki, teşhis doğru konulduğu halde neden iyileşme sağlanamıyor? Gözlemlerime göre belediyemizin planlı, kurallı, kimlikli bir ‘Bütün Kaş’ı yaratma gibi bir hedefi ve kararlı duruşu yok. Sanki bu plansızlık ve kuralsızlık bazı kişilerin işine yarıyor. Belediyemizin en önemli müdürlüklerinden olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü aynı zamanda iş yoğunluğu da en fazla olan müdürlüklerimizden. Böyle olmasına rağmen bu müdürlüğümüz hala vekaletle yönetilmekte, çalıştıkları mekanlar dar, personel eksiklikleri var. İmar Müdürlüğü’nün personeli, dar bir mekânda dosyaların arasında boğulmuş kalmış. Anladığım kadarıyla seslerini de kimseye duyuramıyorlar. Bu müdürlüğümüzün daha verimli çalışabilmesi için ivedilikle hem mekânsal olarak hem de personel olarak yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı var.”