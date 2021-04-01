Kasımpaşa'daki tarihi bina AKP talimatıyla yıkıldı

Kasımpaşa'daki tarihi Divanhane Kapısı Karakolu binası yıkıldı.

Yıkıma ilişkin açıklamada bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Üzülerek paylaşıyorum. Ne yazık ki tüm mücadelemize rağmen Divanhane Karakolunu devlet kurumlarının el birliği ile yıkmasından kurtaramadık. Korumacıyım, utanç duyuyorum! Hiçbir sebebi olmayan bu yıkımın müsebbibi Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi'dir" açıklamasında bulundu.

Polat, daha önce konuya ilişkin açıklamasında, "Katarlı oteline yol yapacağız, yıkıp arkada taklidini yapacağız dediniz. Yol projesini iptal ettik, yol da geçmeyecek. Neden Divanhane Karakolunu yıkıyorsunuz?" demişti.