Kartal'da kadın cinayeti: Türkmenistan uyruklu Arzu Gül Komekova öldürüldü

İstanbul Kartal'da saat 23.00 sıralarında Yukarı Mahallesinde Necati Yılmaz, birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Arzu Gül Komekova'yı tabanca ile iki el ateş ederek öldürdü ve aynı silahla intihar etti.

Akşam saatlerinde babasından haber alamayan oğlunun bir arkadaşıyla birlikte eve geldiği, arkadan kilitli olan çelik kapı açılmayınca polisten yardım istediği öğrenildi.

Polis, olay sonrası evdeki güvenlik kamerasını incelemeye alırken, soruşturma başlattı.

Komekova ve Yılmaz'ın komşuları üç el silah sesi duyduklarını söyledi.