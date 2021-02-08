Kartal Kaymakamlığı'ndan gösteri ve yürüyüş yasağı

İstanbul Kartal Kaymakamlığı, AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanması eylemlerindeki gözaltılar için yapılan toplanma çağrısının ardından ilçede 7 gün boyunca tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

Kartal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kararın 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi. Kaymakamlık yasağa gerekçe olarak ilçede bulunan Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanmak için yapılan çağrıları gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi eylemleri nedeniyle gözaltına alınanların bir kısmı Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Kartal'da İstanbul Valiliği tarafından belirlenmiş iki toplanma alanı bulunuyordu.