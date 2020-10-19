Kartal Belediyesi'ne grev kararı asıldı

DİSK'e bağlı Genel-İş sendikasıyla Kartal Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı.

Belediye binası önünde toplanan işçiler, sloganlar atarak grev kararını astı.

Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arikan, Şubat ayından itibaren görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Arikan, "Pandemiden dolayı da süreç biraz uzadı. Bu zamana kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Uyuşmazlık tutanağı ara bulucu tarafından tutuldu. 2'inci 60 günlük grev sürecinin son bir haftasına girdik. Bugün grev kararını asacağız. Bu ayın 27'sine kadar görüşmeler devam edecek. Olumlu bir teklif gelirse altına imza atarız. Derdimiz kavga değil, sözleşmeyi olumlu bir şekilde bitirmek. Yoksa ayın 27'sinde greve gideceğiz" diye konuştu.